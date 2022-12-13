Пушилин рассказал, на каких направлениях в ДНР идет продвижение

Российские силы в ДНР продвигаются в направлении городов Марьинка и Угледар, а в направлении Красного Лимана это удается не всегда, заявил в интервью «РИА Новости» врио главы республики Денис Пушилин.

«Если мы говорим об угледарском направлении, то противник не оставляет попыток контратаковать, но… наши подразделения отбивают атаки и продвигаются вперед. <...> [Они также] продолжают метр за метром продвигаться уже непосредственно в сам населенный пункт Марьинка», — сказал он.

На краснолиманском направлении, по словам врио главы республики, «ситуация остается сложной, противник пытается контратаковать, но наши подразделения сейчас удерживают все позиции, не всегда удается продвинуться вперед».

Пушилин также сообщил, что на данный момент под контролем России находится уже более половины территории ДНР. Он отметил, что задача — выход на «конституционные границы», то есть административные границы Донецкой области на 2014 год.

В ноябрем—декабре Россия заняла в Донбассе несколько населенных пунктов — Андреевку, Перше Травня (украинское название Озаряновка), Белогоровку и Курдюмовку в районе Артемовска (украинское название Бахмут); Павловку под Угледаром; Опытное под Авдеевкой и Майорск на окраине Горловки.