Мадуро анонсировал открытие границы с Колумбией с 1 января

Президент Венесуэлы Мадуро объявил о полном открытии границы с Колумбией с 1 января

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Венесуэла полностью откроет границу с Колумбией 1 января 2023 года, заявил президент Николас Мадуро в своем Twitter.

Глава государства пообещал «выполнить все, что было объявлено вместе с президентом [Колумбии Густаво] Петро».

В феврале 2019 года Венесуэла разорвала дипломатические отношения с Колумбией. Власти объяснили решение тем, что территория Колумбии «используется для нападений на Венесуэлу». Тогда на границе с Колумбией началось развертывание лояльных Мадуро войск на фоне попыток оппозиции доставить в страну гуманитарную помощь со стороны Колумбии и Бразилии. Каракас заявлял, что груз с гуманитарной помощью содержал элементы для изготовления оружия и баррикад. Лидер Венесуэлы объявил о частичном закрытии границ с Колумбией, которые были вновь открыты в июне.

В марте 2020 года тогдашний президент Колумбии Иван Дуке объявил о закрытии границ с Венесуэлой из-за коронавируса.

В августе 2022 года страны восстановили дипломатические отношения. В сентябре движение на границе возобновилось для грузового транспорта, а новый колумбийский президент Петро пообещал «восстанавливать братские отношения».