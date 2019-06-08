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Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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Госпереворот в Венесуэле ,  
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Мадуро открыл границу Венесуэлы с Колумбией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро открыл границу страны с Колумбией, закрытую в феврале из-за «угрозы суверенитета». Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«В полной мере осуществляя наш суверенитет, я распорядился открыть пограничные пункты с Колумбией в штате Тачира, начиная с этой субботы, 8 июня. Мы являемся народом мира, который твердо защищает свою независимость и самоопределение», — сказал он.

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Венесуэла разорвала дипломатические отношения с Колумбией

Власти Венесуэлы закрыли границу с Колумбией 23 февраля, когда в с колумбийской территории должен был прибыть гуманитарный конвой. Впоследствии Мадуро приказал развернуть на границе войска. Каракас заявлял, что в грузовике с гумпомощью находились элементы для изготовления оружия.

Венесуэла также разорвала с Колумбией дипломатические отношения. Глава МИД Колумбии Ольмеса Трухильо объявил об отзыве колумбийских дипломатов с целью сохранения их «жизни и неприкосновенности».

Теги: Венесуэла, Колумбия, Николас Мадуро
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