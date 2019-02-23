Венесуэла частично закрыла границу с Колумбией

Власти боливарианской республики решили временно закрыть три моста на границе с Колумбией, объясняя данный шаг угрозой суверенитету страны. 23 февраля с территории Колумбии должен прибыть гуманитарный конвой

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Власти Венесуэлы решили временно закрыть три моста на границе с Колумбией, сообщила в Twitter вице-президент Делси Родригес.

«Боливарианское правительство информирует населения о том, что из-за серьезных и незаконных угроз, предпринимаемых правительством Колумбии в отношении суверенитета Венесуэлы, было принято решение на время полностью закрыть мосты имени Симона Боливара, Сантандера и мост Уньон», — написала она.

По словам Родригес, Каракас гарантирует безопасность при пересечении границы как венесуэльцам, так и колумбийцам. Мосты вернутся к работе в штатном режиме после того, как прекратятся «жестокие акты насилия» против Венесуэлы, заявила вице-президент.

Она также потребовала от президента Колумбии Ивана Дуке прекратить поддерживать его американского коллегу Дональда Трампа, действующего «против права венесуэльцев на мир и суверенитет».