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Госпереворот в Венесуэле ,  
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Венесуэла частично закрыла границу с Колумбией
Власти боливарианской республики решили временно закрыть три моста на границе с Колумбией, объясняя данный шаг угрозой суверенитету страны. 23 февраля с территории Колумбии должен прибыть гуманитарный конвой
Фото: Rodrigo Abd / AP

Власти Венесуэлы решили временно закрыть три моста на границе с Колумбией, сообщила в Twitter вице-президент Делси Родригес.

«Боливарианское правительство информирует населения о том, что из-за серьезных и незаконных угроз, предпринимаемых правительством Колумбии в отношении суверенитета Венесуэлы, было принято решение на время полностью закрыть мосты имени Симона Боливара, Сантандера и мост Уньон», — написала она.

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По словам Родригес, Каракас гарантирует безопасность при пересечении границы как венесуэльцам, так и колумбийцам. Мосты вернутся к работе в штатном режиме после того, как прекратятся «жестокие акты насилия» против Венесуэлы, заявила вице-президент.

Она также потребовала от президента Колумбии Ивана Дуке прекратить поддерживать его американского коллегу Дональда Трампа, действующего «против права венесуэльцев на мир и суверенитет».

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Миллиардер Брэнсон устроил концерт на границе с Венесуэлой. Фоторепортаж

Официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что гуманитарная акция, которая запланирована на 23 февраля может стать удобным предлогом для силовой смены режима в Венесуэле. По ее словам, США готовятся передать оппозиции крупную партию оружия.

В пятницу в Колумбии прошел благотворительный концерт для сбора средств на гуманитарную помощь соседнему государству. Объявивший себя президентом Хуант Гуаидо, которому по решению Верховного суда Венесуэлы запрещено покидать страну, появился на мероприятии Он не уточнил, как именно пересек границу, но заявил, что участие в этом принимали военные.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Венесуэла, Колумбия
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