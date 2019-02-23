Венесуэла разорвала дипломатические отношения с Колумбией

На фоне продолжающихся столкновений на границе, Мадуро объявил о разрыве отношений с соседней Колумбией. «Терпение исчерпано», — обратился он к своим сторонникам

Акция оппозиции, требующей доставки гуманитарной помощи в Венесуэлу (Фото: Carlos Jasso / Reuters)

Венесуэла разрывает дипотношения с Колумбией и высылает сотрудников колумбийского посольства из Каракаса. Об этом, как передает Reuters, президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил на митинге.

«Наше терпение исчерпано, мы не можем больше мириться с тем, что территория Колумбии используется для нападений на Венесуэлу. По этой причине я решил разорвать все политические и дипломатические отношения с фашистским правительством Колумбии», — объявил Мадуро.

Посол Колумбии в стране и дипломаты будут высланы в течение 24 часов.

Ранее 23 февраля на границе с Колумбией началось развертывание лояльных Мадуро сил армии. Обострение произошло в связи с продолжающимися попытками оппозиции доставить в страну гуманитарную помощь. Грузовики пытаются прорваться в страну со стороны Колумбии и Бразилии. Первый грузовик с гумпомощью из Бразилии натолкнулся на военное оцепление и был вынужден вернуться обратно, сообщали бразильские СМИ. Однако позднее самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуаидо, возглавляющий оппозицию, сообщил, что машины с грузами все же попали на территорию Венесуэлы.

Политический кризис в Венесуэле обострился после того, как Гуаидо объявил себя президентом. Его поддержали США, ряд стран Латинской Америки, о готовности признать Гуаидо заявили и ряд европейских стран. Россия, Турция, Куба выразили поддержку Мадуро. Армия Венесуэлы также остается на стороне Николаса Мадуро.