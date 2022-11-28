Посол сообщил о приглашении для Мадуро посетить Россию до конца года

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 ноября
EUR ЦБ: 62,88 (+0,09) Инвестиции, 25 ноя, 16:30
Курс доллара на 26 ноября
USD ЦБ: 60,48 (+0,09) Инвестиции, 25 ноя, 16:30
Доля пустых площадей в ТЦ Москвы может стать самой высокой с 2014 года Недвижимость, 13:38
Салаватский катализаторный завод выпустил три инновационных продукта Пресс-релиз, 13:37
Нейросеть, которая может все: какие есть сложности в обучении алгоритмов Индустрия 4.0, 13:35
ЕС внес обход санкций в список преступлений Политика, 13:34
Массовые протесты против ковидных мер в Китае. Фоторепортаж Общество, 13:32 
Скандал с Месси и вирус в сборной Бразилии. Что происходит на ЧМ в Катаре Спорт, 13:32
Представитель Месси опроверг переговоры с клубом Бекхэма Спорт, 13:30
Самые большие скидки года
Скидки до 55% на подписку РБК Pro. Доступ ко всем материалам
Оформить подписку
Дышите дифрагмой и заземляйтесь. Эти 7 практик помогут побороть стресс Pro, 13:26
Нельзя купить, но можно снять: как устроен современный рынок найма жилья РБК и Дом.РФ, 13:25
В мэрии сообщили об успешном опыте цифровых закупок для строительства Город, 13:20
Вышел трейлер второго сезона сериала «Вампиры средней полосы» Life, 13:17
Песков усомнился в готовности Украины к переговорам на площадке Ватикана Политика, 13:15
Посол сообщил о приглашении для Мадуро посетить Россию до конца года Политика, 13:10
WADA заявило о риске продления отстранения РУСАДА Спорт, 13:05
Политика ,  
0 

Посол сообщил о приглашении для Мадуро посетить Россию до конца года

Посол России в Венесуэле: у Мадуро есть приглашение посетить Россию до конца года
Николас Мадуро
Николас Мадуро (Фото: Matias Delacroix / Getty Images)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро получил приглашение посетить Россию до конца года, заявил ТАСС российский посол в республике Сергей Мелик-Багдасаров.

«Сроки такого визита будут определены исходя из рабочих графиков президентов Владимира Путина и Николаса Мадуро», — уточнил дипломат.

В последний раз Мадуро приезжал в Россию в сентябре 2019 года. Тогда президент Венесуэлы встретился с главой государства Владимиром Путиным и российскими предпринимателями. Путин отметил рост товарооборота между странами, в частности поставок сельхозпродукции, а Мадуро сообщил, что российский президент ратифицировал всю свою политическую, дипломатическую и военную поддержку Венесуэле ради мира и будущего ее народа.

После этого два лидера не раз общались по телефону. Последний раз они созвонились в марте. Путин в разговоре назвал цели военной операции на Украине, а Мадуро «выразил твердую поддержку решительных действий России» и «осудил дестабилизирующую активность США и НАТО», сообщалось на сайте Кремля. Оба договорились продолжать контакты на разных уровнях.

Венесуэла была одной из стран, которые после начала военной операции на Украине осудили антироссийские санкции. По мнению Мадуро, Запад стремится «расчленить Россию на куски» и «покончить с надеждами многополярного мира». Санкции США и Евросоюза против Кремля он назвал «преступлением» против российского народа и экономики.

Теги
Персоны
Венесуэла Николас Мадуро Владимир Путин визит

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Глава МИД Бразилии назвал Венесуэлу угрозой региональной безопасности
Политика
Посол сообщил о подвижках по подключению Венесуэлы к системе «Мир»
Финансы
Минфин США разрешил Chevron добывать и импортировать нефть из Венесуэлы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter