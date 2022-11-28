Посол России в Венесуэле: у Мадуро есть приглашение посетить Россию до конца года

Посол сообщил о приглашении для Мадуро посетить Россию до конца года

Николас Мадуро (Фото: Matias Delacroix / Getty Images)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро получил приглашение посетить Россию до конца года, заявил ТАСС российский посол в республике Сергей Мелик-Багдасаров.

«Сроки такого визита будут определены исходя из рабочих графиков президентов Владимира Путина и Николаса Мадуро», — уточнил дипломат.

В последний раз Мадуро приезжал в Россию в сентябре 2019 года. Тогда президент Венесуэлы встретился с главой государства Владимиром Путиным и российскими предпринимателями. Путин отметил рост товарооборота между странами, в частности поставок сельхозпродукции, а Мадуро сообщил, что российский президент ратифицировал всю свою политическую, дипломатическую и военную поддержку Венесуэле ради мира и будущего ее народа.

После этого два лидера не раз общались по телефону. Последний раз они созвонились в марте. Путин в разговоре назвал цели военной операции на Украине, а Мадуро «выразил твердую поддержку решительных действий России» и «осудил дестабилизирующую активность США и НАТО», сообщалось на сайте Кремля. Оба договорились продолжать контакты на разных уровнях.

Венесуэла была одной из стран, которые после начала военной операции на Украине осудили антироссийские санкции. По мнению Мадуро, Запад стремится «расчленить Россию на куски» и «покончить с надеждами многополярного мира». Санкции США и Евросоюза против Кремля он назвал «преступлением» против российского народа и экономики.