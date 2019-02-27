Венесуэла заявила о попытке ввоза элементов оружия под видом гумпомощи

В грузовике с гуманитарной помощью для Венесуэлы, который прибыл из Колумбии, находились элементы для изготовления оружия и баррикад. Об этом заявил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса, передает Panorama.

По его словам, в грузовике, который был сожжен 23 февраля, нашли «материалы для баррикад, ограждения, проволоку, гвозди». Министр добавил, что «агрессия» исходила со стороны Колумбии.

23 февраля венесуэльская оппозиция попыталась обеспечить проезд на территорию страны грузовиков с гуманитарной помощью из Колумбии. В результате несколько машин были сожжены. После этого колумбийский президент Иван Дуке решил вернуть в страну грузовики с гумпомощью. Власти Колумбии также закрыли пограничные пункты перехода границы с Венесуэлой на два дня для того, чтобы оценить ущерб, причиненный инфраструктуре в результате столкновений.

На фоне столкновений на границе президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с Боготой и приказал выслать колумбийского посла и дипломатов в течение 24 часов.