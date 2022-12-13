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Торгпред допустил открытие «Вкусно — и точка» в Абхазии в 2023 году

Торгпред в России: франшиза «Вкусно — и точка» откроется в Абхазии в следующем году
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В Абхазии уже приобрели франшизу сети «Вкусно — и точка», в следующем году ее планируют развернуть в стране, заявил ТАСС торговый представитель в России Олег Барциц.

«Я не могу пока называть компанию, которая приобрела франшизу, поскольку не имею согласия от приобретателей, но эта информация подтверждается. «Вкусно — и точка» может появиться в Абхазии, это 2023 год, насколько мне известно», — сказал Барциц.

По его словам, интерес к республике возрастает, так как российским компаниям и бизнесменам, которые приобрели бренды ушедших из России западных партнеров, ничто не мешает входить с такими проектами в Абхазию.

О том, что «Вкусно — и точка» планирует выйти на рынок в Абхазии, накануне говорил владелец сети Александр Говор. «Непризнанные республики к нам тоже обращаются. Мы все делаем, чтобы туда зайти, например в Абхазию. Но от нас это не зависит. Новые территории мы пока не рассматриваем, в том числе Крым», — сказал он.

«Вкусно — и точка» пришла на смену «Макдоналдсу», который в марте приостановил работу в России, а в мае объявил об уходе из страны. Бизнес приобрел сооснователь компании «НефтеХимСервис» Александр Говор, чья компания «Гид» управляла 25 ресторанами сети в Сибири. В ноябре пресс-служба компании сообщила, что рестораны сети «Макдоналдс» в Белоруссии под управлением «КСБ Виктори Рестораны» тоже перейдут под бренд «Вкусно — и точка».

В не признанной большинством стран Абхазии «Макдоналдса» нет. Россия признала независимость республики в 2008 году.

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Абхазия «Вкусно – и точка» франшиза Макдоналдс
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