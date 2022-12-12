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Аналог «Биг Мака» появится в меню сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» в феврале 2023 года, сообщил генеральный директор Олег Пароев на пресс-конференции по итогам полугода работы компании, передает корреспондент РБК. Гамбургер будет называться «Биг Хит».

Пароев отметил, что сейчас в России работает более 840 ресторанов «Вкусно — и точка».

Владелец сети Александр Говор на пресс-конференции сообщил, что «Вкусно — и точка» продолжает искать партнеров, которые могли бы поставлять игрушки для аналога детских обедов «Хэппи мил» — «Кидс Комбо». «Искали в Китае, но там проблемы с логистикой. К концу 2023 года надеемся, что игрушки появятся», — уточнил он.

О том, что в меню «Вкусно — и точка» появятся аналоги «Хэппи Мила», Пароев говорил еще летом. Он тогда отметил, что заключать договор франшизы на использование образов героев мультиков сейчас непросто, поскольку картины, как правило, производились в недружественных странах, но у руководства сети «есть план» на этот счет.

12 декабря «Кидс Комбо» должны были появиться в точках сети в Новокузнецке, Новосибирске, Бердске, Барнауле, Томске, Кемерове и Красноярске. Предполагалось, что в набор войдут наггетсы, сырные снеки, классические бургеры, салат, морковные палочки и яблочные дольки, а также напиток по выбору. Вместо игрушек в наборы «Кидс Комбо» должны были войти книги с головоломками и лабиринтами от издательства CLEVER.

Говоря об аналоге «Биг Мака», Пароев объяснил, что сложность в его изготовлении заключается в том, чтобы заменить оригинальный «макдоналдсовский» соус в бургере на аналогичный, не отличающийся по вкусу.

«И у нас есть определенные сложности. Не сложности, а, я бы сказал, «интересная задача» по тому, как заменить этот соус, используя другие ингредиенты. Но тот продукт, который мы видели, внешне, по вкусу практически не будет, я думаю, отличаться от классического «Биг Мака», — сказал гендиректор сети.