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Пушилин заявил о контроле над Марьинкой в ДНР на 70%

Врио главы ДНР Пушилин: Марьинка на 70% находится под контролем российских подразделений
Фото: Михаил Андроник / РИА Новости
Фото: Михаил Андроник / РИА Новости

Город Марьинка находится под контролем российских сил на 70%, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Непосредственно внутри самой Марьинки [ведутся] бои. Марьинка где-то уже порядка на 70% находится под контролем наших подразделений», — сказал он.

Марьинка — город районного значения, расположенный примерно в 30 км к юго-западу от Донецка. Бои за населенный пункт ведутся с марта.

Летом наступление российских сил и сил ДНР в Марьинке продолжилось, союзные войска «выбили» ВСУ с южных окраин города, сообщал в начале августа заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов. В конце ноября Пушилин рассказал о боях в центре города.

6 декабря Минобороны России заявило о попытках украинских войск контратаковать в районе Марьинки, однако эти попытки, по версии ведомства, были отражены.

В целом российские войска продвигаются вперед на всех участках линии соприкосновения, говорил Пушилин. «На одних участках это 100–200 м в день, а где-то важны и какие-то там 10–20 м, если это улучшает позиции наших подразделений», — уточнил глава ДНР.

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Украинский президент Владимир Зеленский в середине ноября называл бои в Донбассе «адом». «Там ежедневно чрезвычайно жестокие бои. Но наши подразделения защищаются храбро, <...> сохраняют наши рубежи обороны», — указывал он.

Пушилин заявил о контроле над Марьинкой в ДНР на 70%
Пушилин заявил о контроле над Марьинкой в ДНР на 70%

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ДНР Денис Пушилин Марьинка Военная операция на Украине
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