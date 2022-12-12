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Экс-президент Перу отказался от экспертизы на наркотики по делу о мятеже

Педро Кастильо
Педро Кастильо (Фото: Angela Ponce / Getty Images)

Экс-президент Перу Педро Кастильо отказался проходить токсикологическую экспертизу, которую ему назначила прокуратура в рамках расследования дела о мятеже и злоупотреблении полномочиями. Об этом в интервью радио RPP сообщил глава перуанского института судебной медицины Франсиско Брисуэла.

«Господин Кастильо отказался от анализов», — сказал он. Кроме того, по словам Брисуэлы, Кастильо отказался от проведения психиатрической экспертизы.

Анализы крови и мочи у политика должны были взять по запросу Генпрокуратуры, чтобы проверить версию о том, что он «находился под воздействием наркотических веществ, когда выступал с обращением к нации», уточнило радио.

Экс-президент проходит по делу о мятеже в качестве обвиняемого, передает El Comercio, его задержали 7 декабря. За мятеж, согласно перуанскому законодательству, грозит 20 лет лишения свободы, а за сговор с целью мятежа — десять лет, пишет издание.

Кастильо 7 декабря объявил о роспуске парламента и ввел в стране общенациональный комендантский час. Это произошло за несколько часов до парламентского заседания, на котором ему могли объявить импичмент. Президент объявил о проведении выборов в конгресс, который наделил полномочиями учредительного собрания для разработки новой Конституции в течение девяти месяцев. Полиция, армия и государственные министры не поддержали его решение, главы семи министерств ушли в отставку.

Конгресс Перу в тот же день отстранил Кастильо от должности, его полномочия перешли к вице-президенту Дине Болуарте, которая принесла присягу.

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Главу государства обвинили в коррупции, импичмент ему объявили с третьей попытки в связи с «постоянной моральной недееспособностью». Предыдущие две попытки парламент предпринимал в марте и в декабре 2021 года.

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