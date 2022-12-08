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Политика ,  
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Госдепартамент США пообещал оказать поддержку новому правительству Перу

Госдеп: США окажут поддержку новому правительству Перу после импичмента Педро Кастильо
Дина Болуарте
Дина Болуарте (Фото: Lauren DeCicca / Getty Image)

США пообещали поддерживать Перу после отстранения от руководства страной Педро Кастильо и назначения новым президентом Дины Болуарте, следует из заявления Госдепартамента, передает Reuters.

«Мы воздаем должное перуанским институтам и гражданским властям за обеспечение стабильности демократии и будем продолжать поддерживать Перу, управляемое правительством [национального] единства, которое президент Болуарте пообещала сформировать», — говорится в заявлении.

Конгресс Перу 7 декабря принял решение отстранить президента Кастильо, которое поддержали две трети членов парламента. Главу государства обвинили в коррупции, ему объявили импичмент в связи с «постоянной моральной недееспособностью». Это третья попытка импичмента — предыдущие две, в прошлом декабре и минувшем марте, провалились.

До этого президент объявил о роспуске парламента и ввел в стране общенациональный комендантский час. Это произошло за несколько часов до парламентского заседания, на котором ему могли объявить импичмент. Кастильо объявил о проведении выборов в новый конгресс с полномочиями учредительного собрания для разработки новой Конституции в течение девяти месяцев. Его решение не поддержали государственные министры, главы семи министерств ушли в отставку.

После объявления парламентом импичмента полиция Перу задержала Кастильо. Затем Дина Болуарте принесла присягу в качестве нового президента республики.

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Перу США Госдепартамент США
Вклад «Лучший %»
Сумма
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0
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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