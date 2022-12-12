Шольц заявил, что Варшава и Берлин ведут переговоры по размещению ЗРК Patriot в Польше

Шольц рассказал о переговорах Варшавы и Берлина по размещению ЗРК Patriot

ЗРК Patriot (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Военные ведомства ФРГ и Польши ведут переговоры о размещении систем противоракетной обороны Patriot на польской территории. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц по итогам встречи лидеров G7, сообщает Reuters.

«Сейчас мы изучаем, как это будет осуществляться. Оба министерства обороны тесно сотрудничают», — сказал Шольц.

15 ноября в польском селе Пшеводув в 8 км от границы с Украиной упала ракета. В результате инцидента погибли два человека. После этого Германия предложила Польше помочь усилить оборону страны. Берлин обещал передать Варшаве дополнительные истребители Eurofighter и американские системы зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Польша согласилась на предложении и сообщила о планах разместить установки на границе с Украиной.

24 ноября польский министр обороны Мариуш Блащак заявил, что предложил Германии передать обещанные Варшаве установке Украине, чтобы защитить страну от дальнейших отключений электроэнергии в результате российских ударов по Украине и повысить безопасность на польской восточной границе. Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт отвергла это предложение.

Позже премьер Польши Матеуш Моравецкий заверил, что республика не намерена передавать ЗРК Киеву. Комплексы будут защищать воздушное пространство Польши, уточнил он. Однако премьер добавил, что хотел, чтобы Patriot были размещены в западной части Украины: «Тогда они будут защищать нашу восточную часть Польши».

7 декабря Reuters писал, что Польша согласовала с Германией размещение зенитно-ракетных комплексов Patriot на своей территории после того, как Берлин отказался передать их Киеву. За день до этого Блащак написал в Twitter, что стороны вскоре должны «приступить к работе по размещению пусковых установок».