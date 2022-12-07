В Германии сообщили о договоренности по размещению Patriot в Польше

Фото: Dominika Zarzycka / Keystone Press Agency / Global Look Press

Польша согласовала с Германией размещение зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на своей территории после того, как Берлин отказался передать их Киеву. Об этом сообщил представитель немецкого оборонного ведомства, передает Reuters.

Накануне польский министр обороны Мариуш Блащак написал в Twitter, что стороны должны «приступить к работе по размещению пусковых установок» в Польше. Он выразил разочарование решением ФРГ отказаться от размещения ЗРК на западе Украины.

Германия предложила Польше помочь усилить оборону страны после того, как 15 ноября в польском селе Пшеводув в 8 км от границы с Украиной упала ракета. Берлин обещал передать Варшаве дополнительные истребители Eurofighter и американские системы ПВО Patriot. Польша предложение приняла и сообщила о планах разместить установки на границе с Украиной.

24 ноября Блащак заявил, что предложил Германии передать обещанные Варшаве установке Украине, чтобы защитить страну от дальнейших отключений электроэнергии в результате российских ударов и повысить безопасность на польской восточной границе.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт отвергла это предложение. Она заявила, что подобные меры необходимо обсудить с НАТО, так как ЗРК Patriot предназначены для защиты стран альянса.

Позже премьер Польши Матеуш Моравецкий заверил, что республика не намерена передавать ЗРК Киеву. Комплексы будут защищать воздушное пространство Польши, уточнил он. «Я бы все же хотел, чтобы Patriot были размещены в западной части Украины. Тогда они будут защищать нашу восточную часть Польши», — отметил Моравецкий.