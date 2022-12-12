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МИД заявил, что Россия защитит интересы Сербии в отношении Косово
Мария Захарова: Россия поможет Сербии в отстаивании национальных интересов в Косово
Россия поможет Сербии отстоять национальные интересы в отношении Косово. Об этом заявила официальный представитель МИДа России Мария Захарова, сообщается на сайте ведомства.
«Будем и впредь помогать в отстаивании Белградом законных национальных интересов применительно к Косово с опорой на резолюцию Совета Безопасности 1244, которая сохраняет свое действие без каких-либо изъятий и предоставляет реальный шанс выработать сбалансированное, справедливое решение косовской проблемы, соответствующее международному праву», — заявила Захарова.
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