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Премьер Сербии заявила об «абсурде» после слов Бербок о силах в Косово

Премьер Сербии увидела «ошеломляющий уровень абсурда» в словах Бербок о силах в Косово

Слова главы МИД Германии Анналены Бербок о «неприемлемости» отправки сербских сил в Косово говорят об «ошеломляющем уровне абсурда», заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич на своей странице в Twitter.

Бербок вечером 11 декабря опубликовала пост в Twitter, в котором обвинила Сербию в эскалации ситуации в регионе. «Косово снизило напряженность, отложив местные выборы. Недавняя риторика из Сербии способствует обратному. Предложение об отправке сербских сил в Косово совершенно неприемлемо», — написала она.

Брнабич напомнила о принятом в мае коммюнике глав МИДов стран G7 («большая семерка», Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США). В нем, заявила премьер, министры призвали соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН при решении «любой проблемы или кризиса в мире». В документе речь шла о конфликтах на Украине, в Сирии, в Йемене и Ираке, а также других.

«Теперь, к удивлению, МИД Германии прямо заявляет, что резолюцию 1244 СБ ООН, в которой оговаривается, что Сербия имеет право просить о возвращении определенного числа своих сил безопасности в Косово, следует игнорировать, поскольку это «неприемлемо», — написала Брнабич.

Она задалась вопросом «на основе каких критериев» определяется, какую резолюцию Совбеза организации следует соблюдать, а какую — игнорировать. «Ошеломляющий уровень абсурда», — добавила премьер Сербии.

Резолюцию № 1244 Совет Безопасности ООН принял 10 июня 1999 года. Совет постановил развернуть международное гражданское и военное присутствие в Союзной Республике Югославия. Кроме того, документ учреждал миссию ООН по делам временной администрации в Косове.

Брабич ссылается на п. 6 приложения № 2 к резолюции, где говорится, что
после вывода войск согласованному числу югославских и сербских военнослужащих будет разрешено вернуться в Косово для выполнения четырех функций. Эти функции:

  • поддержание связи с международной гражданской миссией и международными силами безопасности.
  • разметка / разминирование минных полей.
  • обеспечение охраны сербских святынь.
  • несение службы на ключевых погранзаставах.

Кроме того, в примечании к документу сказано, что «возвращение военнослужащих для выполнения четырех вышеуказанных функций будет осуществляться под наблюдением международных сил безопасности». Их согласованная численность ограничена «сотнями, но не тысячами человек».

Ранее, 10 декабря, президент Сербии Александр Вучич пообещал направить запрос в KFOR (миссия НАТО в Косово) о размещении сербских силовиков на севере республики в соответствии с этой резолюцией. В этой части республики в основном проживают сербы.

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Вучич выступил с обращением после того, как на севере Косова начали появляться баррикады, а местные жители начали перекрывать дороги к погранпунктам после ареста косовского полицейского и этнического серба Деяна Пантича. Он и его некоторые коллеги несколько дней назад отказались продолжать службу в составе полиции Косово и оставили свой пост в городе Косовска-Митровице.

Власти Косово 11 декабря обратились к командованию KFOR с требованием убрать баррикады на севере края. Премьер Косова Альбин Курти указал, что республика ожидает ответа до вечера, а в случае отказа демонтаж баррикад может быть произведен косовскими силовиками. Вучич затем созвал совещание Совета безопасности Сербии.

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Анналена Бербок Косово Сербия Ана Брнабич
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