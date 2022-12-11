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Политика ,  
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Боррель потребовал от сербов немедленно убрать баррикады в Косово

Глава дипломатии ЕС Боррель: не потерпим нападений на миссию Евросоюза в Косово
Волнения на севере Косово начались после ареста полицейского — этнического серба, в регионе появились баррикады. Представители миссии ЕС прибыли к ним, на один из их патрулей напали со светошумовой гранатой
Фото: Florion Goga / Reuters
Фото: Florion Goga / Reuters

В Косово должно быть восстановлено спокойствие, нападения на EULEX (Миссию верховенства права Европейского союза, ЕВЛЕКС) в республике недопустимы, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в Twitter.

«ЕС не потерпит нападений на миссию ЕВЛЕКС в Косово или использование насилия и преступные действия на севере. Баррикады должны быть немедленно убраны группами косовских сербов», — написал он.

По его словам, стороны должны избегать эскалации, а миссия продолжит координацию действий с властями Косово и миротворческим контингентом «Силы для Косово» (СДК).

В Facebook (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена) ЕВЛЕКС говорится, что ночью 10 декабря в разведывательный патруль миссии бросили светошумовую гранату, в результате инцидента никто не пострадал.

Миссия назвала это нападение, а также нападения на сотрудников косовской полиции «неприемлемыми» и осудила «акты насилия», совершенные вооруженными лицами на севере Косово, где в основном проживают сербы.

Волнения в регионе начались после ареста утром 10 декабря косовского полицейского и этнического серба Деяна Пантича. Он и его некоторые коллеги несколько дней назад отказались продолжать службу в составе полиции Косово и оставили свой пост в городе Косовска-Митровице.

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Как сообщает сербский телеканал РТС, территории на севере республики заблокированы как гражданами, так и полицией. Косовские сербы 10 декабря стали возводить баррикады в городах и селах на границе Косово и Сербии, а также на дорогах к погранпереходам Брняк и Ярине. К баррикадам прибыли представители ЕВЛЕКС и СДК.

11 декабря, как передает РТС, директор сербского Управления по Косово и Метохии Петар Петкович сообщил, что спецподразделения косовской полиции «незаконно штурмовали» плотину ГЭС на озере Газиводе. Они «забрали у хранителя ключи, разорвали [сербские] флаги», указал Петкович. РТС пишет, что спецназ приехал на плотину на бронированных машинах с вооружением.

Приштина и Белград взаимно обвиняют друг друга в обострении. Премьер-министр Косово Альбин Курти написал в Twitter, что власти Сербии угрожали республике «военной агрессией», хотя Косово стремится к «диалогу и миру».

«То, что Альбин Курти считает угрозой, — это наши постоянные призывы к миру и стабильности, открытому и честному диалогу, уважению и полному выполнению любых и всех договоренностей, достигнутых в диалоге между Белградом и Приштиной до сих пор», — написала в ответ на это сербский премьер-министр Ана Брнабич в Twitter.

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Косово Сербия ЕС Жозеп Боррель
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Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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