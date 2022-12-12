Польша оказала Украине помощь на $2 млрд

Анджей Дуда (Фото: Christian Spicker / IMAGO / Global Look Press)

Польша оказала Украине помощь на сумму $2 млрд, заявил президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, сообщает Rzeczpospolita.

«Мы сошлись во мнении: мы должны всеми силами поддерживать Украину, мы должны поддерживать Украину в военном отношении. Мы сами направили Украине огромную военную поддержку, оцениваем ее в $2 млрд, это огромная сумма для нас», — пояснил президент Польши.

Дуда также отметил, что Польше «приятно слышать, что произведенное в Польше вооружение исправно работает и помогает украинским солдатам», сообщает Pap.pl.

В частности, летом Польша заявила о подписании контракта на поставку Украине оружия почти на $470 млн. Это стало одним из крупнейших для страны контрактов за последние 30 лет. В рамках миссии ЕС по военной помощи Украине (EU Military Assistance Mission) в Польше обучаются 1100 украинских военных.

В середине ноября власти республики заверили, что продолжат оказывать украинской стороне военную помощь и после падения ракеты на своей территории. В то же время Польша не поддержала передачу Украине германских ЗРК Patriot, которые она получила для защиты своего воздушного пространства.

Россия критикует поставки оружия на Украину. Кремль настаивает, что такие действия достижению Москвой намеченных целей не помешают, но лишь скажутся на продолжительности конфликта. «Их наши системы ПВО щелкают как орехи. Уничтожены десятки», — сказал в июне президент Владимир Путин, комментируя решение властей США направить на Украину новые вооружения.