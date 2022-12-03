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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
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Боррель сообщил об обучающихся в Польше 1100 украинских военных

Глава дипломатии ЕС Боррель: в Польше обучаются 1100 украинских военных

В рамках миссии ЕС по военной помощи Украине (EU Military Assistance Mission) в Польше уже обучаются 1100 украинских военных, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в Twitter.

«Эта миссия является беспрецедентной и выводит военное сотрудничество ЕС на новый уровень. В нем принимают участие более 20 государств-членов. Сегодня [миссия] достигла своей полной начальной операционной способности. 1100 солдат уже проходят подготовку», — написал он.

Также Боррель рассказал, что миссия подготовит предложения по обучению для удовлетворения потребностей Украины и предоставит €16 млн на летальное оборудование для учебных целей. Он подчеркнул, что такаая организация является доказательством решимости ЕС продолжать поддерживать Украину в военном, финансовом, экономическом и политическом отношении.

Страны ЕС начали рассматривать возможность создания военно-учебной миссии для украинских военных в конце прошлого года, на фоне роста напряжения в регионе. После начала российской спецоперации на Украине страны ЕС усилили финансовую и военную помощь Киеву, а Боррель в августе призвал ускорить создание военной миссии для «обучения и помощи» украинских вооруженных сил.

В октябре этого года европейские государства договорились создать военную миссию по обучению 15 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины в нескольких странах — членах объединения в октябре. Оперативным командующим миссией ЕС по обучению украинских солдат назначен польский генерал Петр Трытек.

В российском МИДе эту инициативу раскритиковали. Официальный представитель ведомства Мария Захарова говорила, что миссия ЕС по военной помощи Киеву делает Евросоюз стороной конфликта на Украине.

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Теги
Жозеп Боррель ЕС Польша обучение военных
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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