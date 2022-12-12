Захарова прокомментировала оговорку Борреля словами «дальше будет хуже»

Мария Захарова после слов Борреля о санкциях за «поддержку Украины»: дальше будет хуже

Мария Захарова (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после слов верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля о «поддержке Украины» Ираном заявила, что «дальше будет хуже». Об этом она написала в телеграм-канале.

«Такие люди руководят Европейским союзом. Результат очевиден. Дальше будет хуже», — написала она.

12 декабря Боррель, общаясь с журналистами перед заседанием глав МИД Евросоюза, оговорился и заявил, что против Ирана будут введены санкции по гуманитарным причинам и за «поддержку Украины». При этом в транскрипте речи Борреля на сайте Европейской службы внешней связи его цитата скорректирована: там говорится, что санкции будут введены за поддержку действий России против Украины.

В конце октября ЕС ввел санкции против иранского производителя беспилотников Shahed Aviation Industries из-за «поддержки действий, угрожающих суверенитету Украины», а также против нескольких иранских военных чиновников. Bloomberg писал, что три попавших под ограничения генерала «принимают непосредственное участие в иранской программе БПЛА и ее сотрудничестве с Россией».

Летом американские СМИ, в частности Washington Post и CNN, сообщили о поставках иранских дронов России. Российская сторона эту информацию опровергала, Захарова назвала данные о поставках беспилотников слухами. Иранская сторона тоже отрицает отправку дронов России. Однако в Тегеране признали, что передали Москве «ограниченное количество беспилотников» за несколько месяцев до начала военной операции на Украине.

