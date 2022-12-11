Парламент Южной Кореи поддержал отставку главы МВД из-за давки в Сеуле

Контролируемое оппозиционной демократической партией «Тобуро» Национальное собрание Южной Кореи приняло инициативу с призывом об отставке министра внутренних дел Ли Сан Мина из-за неудачной реакции властей на давку в Сеуле в октябре, в которой погибли более 150 человек, передает Yonhap.

Предложение получило поддержку 182 из 183 законодателей, принявших участие в голосовании, при этом один голос был признан недействительным. В то же время члены правящей партии «Сила народа», которая выступала против этого предложения, бойкотировали голосование и массово покинули зал до его начала.

Предложение требует поддержки по меньшей мере 150 законодателей, а демократы имеют 169 из 299 мест в Национальном собрании. Одобренное парламентом ходатайство обычно поступает президенту за день.

Как отмечает агентство, при этом ожидается, что президент Юн Сок Ёль отклонит эту инициативу. Однако демократическая партия пригрозила в этом случае объявить главе МВД импичмент. В администрации президента сообщили Yonhap, что у них «нет позиции» по поводу принятия этого предложения, что было воспринято как его отклонение.

По словам представителя администрации, позиция президента по поводу того, что ходатайство об увольнении противоречит продолжающимся усилиям правительства по выяснению причин смертельного происшествия, не изменилась.

Давка в Сеуле произошла в ночь с 29 на 30 октября во время празднования Хеллоуина в районе Итхэвон, где находятся развлекательные заведения. Люди оказались в узком переулке, как писало Yonhap, он идет под уклон, его ширина не превышает 4 м, а длина — 40.

По последним данным, в результате происшествия погибли 158 человек, пострадали 196. Среди погибших в основном молодые люди, большая часть из них — женщины. В их числе четыре россиянки младше 30 лет, всего в списках погибших 22 иностранца.

В стране объявили общенациональный траур и отменили другие праздничные мероприятия. В Сеуле решили установить мемориалы для желающих почтить память погибших.