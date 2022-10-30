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Число погибших при давке в Сеуле россиянок увеличилось до четырех

Посольство сообщило о четвертой погибшей в давке в Сеуле россиянке
Всего погибли 153 человека, среди них 22 иностранца из стран Европы, Азии, Северной Америки. Все погибшие россиянки — младше 30 лет
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Число погибших в Сеуле россиянок возросло до четырех, сообщили РБК в российском посольстве в Южной Корее.

«Погибли четыре россиянки, есть еще пострадавшие, но мы пока знаем об одной пострадавшей, ей оказывается медицинская помощь», — сказали в посольстве.

Фото:Kim Hong-ji / Reuters Фото:Kim Hong-ji / Reuters Фото:Kim Hong-ji / Reuters Фото:Chung Sung-Jun / Getty Images Фото:Kim Hong-ji / Reuters Фото:Kim Hong-ji / Reuters Фото:Kim Hong-ji / Reuters Фото:Chung Sung-Jun / Getty Images Фото:Chung Sung-Jun / Getty Images Фото:Chung Sung-Jun / Getty Images

ТАСС со ссылкой на консульский отдел посольства пишет, что четвертой погибшей меньше 30 лет. Ранее «РИА Новости» указывало, что остальным было не больше 28 лет.

По последним данным, которые приводит агентство Yonhap, общее число погибших составляет 153 человека, ранены 82. Всего известно о 22 жертвах среди иностранцев: кроме россиянок, это по четыре гражданина Китая и Ирана, по одному — США, Австралии, Вьетнама, Узбекистана, Казахстана, Шри-Ланки, Таиланда, Франции, Норвегии и Австрии.

Давка произошла в ночь с 29 на 30 октября во время празднования Хеллоуина в районе Итхэвон, где находятся развлекательные заведения. Люди столпились в узком переулке. 

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Лилия Пашкова, Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова
Сеул давка Хеллоуин посольство России
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Ваш доход
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