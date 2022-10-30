Посольство сообщило о четвертой погибшей в давке в Сеуле россиянке

Число погибших при давке в Сеуле россиянок увеличилось до четырех

Всего погибли 153 человека, среди них 22 иностранца из стран Европы, Азии, Северной Америки. Все погибшие россиянки — младше 30 лет

Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Число погибших в Сеуле россиянок возросло до четырех, сообщили РБК в российском посольстве в Южной Корее.

«Погибли четыре россиянки, есть еще пострадавшие, но мы пока знаем об одной пострадавшей, ей оказывается медицинская помощь», — сказали в посольстве.

ТАСС со ссылкой на консульский отдел посольства пишет, что четвертой погибшей меньше 30 лет. Ранее «РИА Новости» указывало, что остальным было не больше 28 лет.

По последним данным, которые приводит агентство Yonhap, общее число погибших составляет 153 человека, ранены 82. Всего известно о 22 жертвах среди иностранцев: кроме россиянок, это по четыре гражданина Китая и Ирана, по одному — США, Австралии, Вьетнама, Узбекистана, Казахстана, Шри-Ланки, Таиланда, Франции, Норвегии и Австрии.

Давка произошла в ночь с 29 на 30 октября во время празднования Хеллоуина в районе Итхэвон, где находятся развлекательные заведения. Люди столпились в узком переулке.

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