Никто не пытался контролировать и направлять движение людей, толкучка началась еще в сеульской подземке, а к десяти вечера давка достигла пика, рассказали РБК очевидцы

Фото: Lee Jae-Won / AFLO / Global Look Press

Очевидцы рассказали РБК, что происходило в Сеуле в ночь на 30 октября и что, по их мнению, могло привести к давке, в которой погибли более 150 человек, включая иностранцев.

Как сообщила РБК жительница Сеула Дарина, которая отправилась на Итхэвон вечером с друзьями отпраздновать Хеллоуин, в районе не было ни полицейских, ни тех, кто регулировал бы движение толпы.

«Мы были там с 18:00 до 21:30 примерно. Все это время толпа двигалась в разные направления сама по себе, невозможно было куда-либо свернуть. Давка была на многих улицах, мы попали в точно такую же в соседнем переулке, чудом прошли еще тогда будущее место трагедии. В момент происшествия мы уже ехали домой. Ни я, ни мои друзья физически не пострадали. Несколько часов назад стало известно о гибели россиянки, одной из студенток языковых курсов нашего университета», — рассказала собеседница.

Проживающая в Сеуле Полина разговоре с РБК также указала на отсутствие организации мероприятия.

«Никто не определял движение, толкучка началась еще в метро, не работали эскалаторы, и уже в метро было трудно дышать, даже еще не поднявшись на улицу. Сильная давка началась с десяти часов вечера, я приехала на Итхэвон в восемь часов, и уже была волна давки примерно в этом же месте напротив клуба «Вайкики». Я стояла на скамейке, ждала, когда давка прекратится, на тот момент жертв не было, насколько я знаю», — сказала она.

Итхевон — это место с большим количеством баров и клубов, объяснила в беседе с РБК живущая в столице Южной Кореи Яна. Девушка оказалась вблизи места трагедии около 22:00, предварительно отстояв очередь на выходе из метро.

«Когда я вышла, меня сразу снесла толпа по направлению к барам. Большое количество людей начало скапливаться еще с вечера, но к 22:00–22:30 часам давка достигла своего пика. Если до этого люди могли идти, хоть и понемногу, то к тому времени нужно было сделать много усилий, чтобы продвигаться. С той стороны, где была давка, больше всего популярных клубов и баров, кроме того, этот район — самый близкий к метро, поэтому все сначала пошли в ту сторону. Проблема в том, что улочки в том районе с подъемами и спусками и очень узкие, поэтому большой толпе было трудно продвигаться», — поделилась она.

Избежать попадания в эпицентр давки ей помог друг, находившийся в тот момент в этом районе.

«Друг ждал меня в баре под названием «Вайкики», откуда позже было много разных видео с толпой и лежащими людьми. Из-за маленького роста уже было трудно дышать в толпе, поэтому я начала пытаться изолироваться оттуда. В этот момент мне звонил друг. Он увидел толпу, когда находился в баре, и сказал мне немедленно уйти в противоположную сторону, так как началась давка. Поэтому я резко перешла в другую толпу, которая двигалась в обратную сторону, благо, там было свободнее, перешла дорогу и осталась ждать его рядом с полицейским участком, где был маленький островок, толпа проходила мимо. К сожалению, среди знакомых есть погибшая русская девочка, с который мы вместе учились в одном корейском университете. Помощь пострадавшим оказывали как и обычные люди, так и скорая помощь, полицейские», — описала ситуацию Яна.

Улицы в районе, где произошла трагедия, довольно узкие, а также имеют множественные подъемы и спуски, говорит жительница Сеула Юлия.

«Итхевон полностью состоит из холмиков, именно на той улице [где произошла трагедия] надо подниматься в гору. Как я понимаю, именно на этой улице произошла давка, потому что кто-то споткнулся, кто-то потерял сознание, люди друг друга накрыли», — рассказала она.

«В 22:30–22:45 мы услышали, как подъезжают скорая и пожарные. Увидели детей, которых вытаскивали. Около четырех-пяти человек были на проезжей части, им оказывалась первая помощь. Когда мы уходили с Итхевона, в четыре-пять утра, все улицы были перекрыты, стояла колонна скорых», — заключила Юлия.

Давка произошла в Сеуле вечером 29 октября на праздничном мероприятии по случаю Хеллоуина. Это было первое массовое празднование после отмены ковидных ограничений, жители города присутствовали на нем без масок. Согласно последним данным, в давке погибли 153 человека, в том числе 22 иностранца, среди них четыре россиянки. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил в стране общенациональный траур.