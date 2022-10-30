Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 61,13 (-0,44) Инвестиции, 28 окт, 16:12
Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 61,53 (+0,18) Инвестиции, 28 окт, 16:12
Насколько хорошо вы знаете правила этикета. Интеллигентный тест РБК и ГАЛС, 18:06
Ночь перед первым снегом в Москве стала самой теплой с 1948 года Общество, 17:53
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:46
Авербух оценил выступление Трусовой на этапе Гран-при России Спорт, 17:43
Краткий путеводитель по ESG стран Азии и Ближнего Востока РБК и Сбер, 17:41
Минобороны наградило заметившего дрон ВСУ при атаке в Севастополе матроса Политика, 17:36
«Люди друг друга накрыли»: очевидцы — о давке в Сеуле на Хеллоуин Общество, 17:32
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Онлайн-сервисы «Аэрофлота» заработали после смены системы бронирования Бизнес, 17:10
Каменский назвал скрытого российского фаворита бомбардирской гонки НХЛ Спорт, 17:04
Под Омском отремонтировали дорогу, на которую жители жаловались Меркель Общество, 17:02
Как подготовить машину к холодному сезону: семь полезных лайфхаков РБК и Nokian Tyres, 16:50
Тарасова отказалась назвать провалом третье место Трусовой на Гран-при Спорт, 16:44
Песков призвал наладить работу госуправления, а не «рубануть шашкой» Политика, 16:30
Пять самых выдающихся астрономических объектов во Вселенной Индустрия 4.0, 16:30
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Общество ,  
0 

«Люди друг друга накрыли»: очевидцы — о давке в Сеуле на Хеллоуин

Никто не пытался контролировать и направлять движение людей, толкучка началась еще в сеульской подземке, а к десяти вечера давка достигла пика, рассказали РБК очевидцы
Фото: Lee Jae-Won / AFLO / Global Look Press
Фото: Lee Jae-Won / AFLO / Global Look Press

Очевидцы рассказали РБК, что происходило в Сеуле в ночь на 30 октября и что, по их мнению, могло привести к давке, в которой погибли более 150 человек, включая иностранцев.

Как сообщила РБК жительница Сеула Дарина, которая отправилась на Итхэвон вечером с друзьями отпраздновать Хеллоуин, в районе не было ни полицейских, ни тех, кто регулировал бы движение толпы.

Смертельная давка в Сеуле. Фоторепортаж
Фотогалерея 

«Мы были там с 18:00 до 21:30 примерно. Все это время толпа двигалась в разные направления сама по себе, невозможно было куда-либо свернуть. Давка была на многих улицах, мы попали в точно такую же в соседнем переулке, чудом прошли еще тогда будущее место трагедии. В момент происшествия мы уже ехали домой. Ни я, ни мои друзья физически не пострадали. Несколько часов назад стало известно о гибели россиянки, одной из студенток языковых курсов нашего университета», — рассказала собеседница.

Проживающая в Сеуле Полина разговоре с РБК также указала на отсутствие организации мероприятия.

«Никто не определял движение, толкучка началась еще в метро, не работали эскалаторы, и уже в метро было трудно дышать, даже еще не поднявшись на улицу. Сильная давка началась с десяти часов вечера, я приехала на Итхэвон в восемь часов, и уже была волна давки примерно в этом же месте напротив клуба «Вайкики». Я стояла на скамейке, ждала, когда давка прекратится, на тот момент жертв не было, насколько я знаю», — сказала она.

Итхевон — это место с большим количеством баров и клубов, объяснила в беседе с РБК живущая в столице Южной Кореи Яна. Девушка оказалась вблизи места трагедии около 22:00, предварительно отстояв очередь на выходе из метро.

Читайте на РБК Pro
Сотрудники-бульдозеры: чем они опасны и как их обуздать
Как избавиться от 20 вредных привычек лидера: объясняет Маршалл Голдсмит
«Вот заработаю ₽30 млн и заживу!»: чем опасно откладывать жизнь на потом
Как удаленно оформить карту за рубежом и не стать жертвой мошенников

«Когда я вышла, меня сразу снесла толпа по направлению к барам. Большое количество людей начало скапливаться еще с вечера, но к 22:00–22:30 часам давка достигла своего пика. Если до этого люди могли идти, хоть и понемногу, то к тому времени нужно было сделать много усилий, чтобы продвигаться. С той стороны, где была давка, больше всего популярных клубов и баров, кроме того, этот район — самый близкий к метро, поэтому все сначала пошли в ту сторону. Проблема в том, что улочки в том районе с подъемами и спусками и очень узкие, поэтому большой толпе было трудно продвигаться», — поделилась она.

Фото:Kim Hong-ji / Reuters Фото:Kim Hong-ji / Reuters Фото:Kim Hong-ji / Reuters Фото:Chung Sung-Jun / Getty Images Фото:Kim Hong-ji / Reuters Фото:Kim Hong-ji / Reuters Фото:Kim Hong-ji / Reuters Фото:Chung Sung-Jun / Getty Images Фото:Chung Sung-Jun / Getty Images Фото:Chung Sung-Jun / Getty Images

Избежать попадания в эпицентр давки ей помог друг, находившийся в тот момент в этом районе.

«Друг ждал меня в баре под названием «Вайкики», откуда позже было много разных видео с толпой и лежащими людьми. Из-за маленького роста уже было трудно дышать в толпе, поэтому я начала пытаться изолироваться оттуда. В этот момент мне звонил друг. Он увидел толпу, когда находился в баре, и сказал мне немедленно уйти в противоположную сторону, так как началась давка. Поэтому я резко перешла в другую толпу, которая двигалась в обратную сторону, благо, там было свободнее, перешла дорогу и осталась ждать его рядом с полицейским участком, где был маленький островок, толпа проходила мимо. К сожалению, среди знакомых есть погибшая русская девочка, с который мы вместе учились в одном корейском университете. Помощь пострадавшим оказывали как и обычные люди, так и скорая помощь, полицейские», — описала ситуацию Яна.

Улицы в районе, где произошла трагедия, довольно узкие, а также имеют множественные подъемы и спуски, говорит жительница Сеула Юлия.

«Итхевон полностью состоит из холмиков, именно на той улице [где произошла трагедия] надо подниматься в гору. Как я понимаю, именно на этой улице произошла давка, потому что кто-то споткнулся, кто-то потерял сознание, люди друг друга накрыли», — рассказала она.

«В 22:30–22:45 мы услышали, как подъезжают скорая и пожарные. Увидели детей, которых вытаскивали. Около четырех-пяти человек были на проезжей части, им оказывалась первая помощь. Когда мы уходили с Итхевона, в четыре-пять утра, все улицы были перекрыты, стояла колонна скорых», — заключила Юлия.

Давка произошла в Сеуле вечером 29 октября на праздничном мероприятии по случаю Хеллоуина. Это было первое массовое празднование после отмены ковидных ограничений, жители города присутствовали на нем без масок. Согласно последним данным, в давке погибли 153 человека, в том числе 22 иностранца, среди них четыре россиянки. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил в стране общенациональный траур.

Авторы
Теги
Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова
Сеул Южная Корея давка Хеллоуин
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Число погибших при давке в Сеуле россиянок увеличилось до четырех
Общество
Смертельная давка в Сеуле. Фоторепортаж
Общество
Путин выразил соболезнования президенту Южной Кореи после давки в Сеуле
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter