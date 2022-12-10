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Военная операция на Украине ,  
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Handelsblatt узнал о плане Rheinmetall сделать две ПВО Skynex для Украины

Handelsblatt: немецкий концерн Rheinmetall изготовит две системы ПВО Skynex для Украины

Немецкий концерн Rheinmetall изготовит для Украины две системы противовоздушной обороны (ПВО) Skynex, передает Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве Германии.

Компания подтвердила заказ 9 декабря, но не назвала страну-получателя вооружений, пишет газета. Источники издания утверждают, что речь идет об Украине. Передать системы ПВО Киеву, по его данным, планируют в начале 2024 года.

Rheinmetall оценила системы в €182 млн, еще порядка €12 млн уйдут на грузовики, которые также построит концерн, передает газета. Расходы возьмет на себя немецкое правительство, говорят источники Handelsblatt.

Rheinmetall — крупнейший немецкий производитель военной техники и вооружения. Штаб-квартира компании находится в Дюссельдорфе.

Систему ПВО Skynex Rheinmetall представил в 2016 году. Она оснащена дистанционно управляемой револьверной пушкой Oerlikon Mk3, калибром 35 мм. загруженной на грузовик HX77, поисковым радаром X-TAR3D и управляемыми ракетами Cheetah.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 9 декабря созвонился с украинским президентом Владимиром Зеленским и пообещал передать Киеву зенитные установки и ракеты ПВО малой дальности, отмечается в заявлении на сайте британского правительства. Оружие доставят на Украину в течение ближайших недель, заверил политик.

Украина призвала страны Запада нарастить поддержку системами ПВО после российских ударов по объектам инфраструктуры. Россия начала наносить их в середине октября после взрыва на Крымском мосту, организатором которого ФСБ назвала Киев. Президент Украины Владимир Зеленский 13 октября заявил, что у страны есть только 10% необходимого количества систем ПВО для «закрытия неба».

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Москва критикует Запад за поставки Украине оружия. Президент России Владимир Путин говорил, что западные государства «накачивают» им страну. Глава государства адресовал обвинение и Германии. Он обратил на это внимание немецкого канцлера Олафа Шольца во время телефонных переговоров 2 декабря. Поставки не помешают России достичь целей спецоперации, но принесут Украине «страдания», говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он пояснял, что удары наносят только по тем объектам, «которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима»

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Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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