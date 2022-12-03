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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
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Глава Минобороны Украины сообщил о получении первых ПВО Hawk от Испании

Глава Минобороны Украины Резников: Киев получил первые ПВО Hawk от Испании

Украина получила первые системы противовоздушной обороны Hawk от Испании, заявил глава украинского Минобороны Алексей Резников.

В своем Twitter он написал о визите министра обороны Испании Маргариты Роблес в Одессу, а также о помощи Барселоны Киеву. Количество переданной техники Резников не уточнил.

«[Испания] поддерживает [Украину]: гуманитарная помощь и помощь в области безопасности будут продолжаться. Больше наших солдат будут тренироваться в [Испании]», — рассказал он.

О том, что Барселона передаст Киеву четыре системы ПВО Hawk рассказал в начале ноября глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. 10 ноября Роблес сообщила, что Испания поставит еще два дополнительных комплекса по просьбе НАТО. 

Летом испанское Минобороны рассказывало, что украинские военные проходят обучение на авиабазе Сарагоса, где в том числе тренируются обращаться с Aspide. В ноябре ведомство сообщило, что 64 украинских военных будут проходить обучение в Толедо по обезвреживанию взрывчатых веществ, разминированию и точной стрельбе, а также об инструктаже по обращению с гаубицей 105/14 для 21 украинских военных в городе Альмерия, автономного сообщества Андалусия.

Российские власти критикуют поставки вооружений Украине западными странами, называя это «накачкой оружием». По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, такая поддержка «сделает конфликт дольше и больнее для украинской стороны», но не изменит целей России и результатов спецоперации.

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Теги
Испания поставки вооружения Украина Алексей Резников
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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