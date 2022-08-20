Производитель «Пантер» сообщил о планах поставить 500 танков в Европу

К 2030 году в Европе планируется заменить около 1000 танков, половину из них рассчитывает поставить немецкий концерн Rheinmetall. Новый танк Panther KF51 («Пантера») уже предложен 20 странам

Танк KF51 Panther (Фото: Benoit Tessier / Reuters)

Крупнейший немецкий производитель военной техники и вооружения Rheinmetall планирует поставить в Европу до 2030 года около 500 танков, в том числе новейшие Panther KF51 («Пантера»), заявил в интервью изданию Handelsblatt глава предприятия Армин Паппергер.

«В Европе к 2030 году будет заменено около 1000 из 8000 основных боевых танков. С нашей новой Panther мы хотим поставить как минимум половину, то есть около 500 единиц», — сказал он.

Приобрести Panther KF51 предложено 20 странам, уточнил Паппергер.

Panther KF51 был представлен компанией Rheinmetall в июне в рамках международной выставки Eurosatory 2022. Танк оснащен пушкой 130 мм, полностью автоматической системой подачи боеприпасов с боекомплектом на 20 снарядов, а также спаренным пулеметом калибра 12,7 мм. Танк обладает системами предотвращения угроз с воздуха и дымовой защитой. Вес танка составляет 59 тонн, что делает его, по словам разработчиков, гораздо более мобильным в сравнении с существующими аналогами, отмечал Rheinmetall.

Немецкое издание Stern называло презентацию нового танка Rheinmetall «неожиданным» и описало Panther KF51 как «первый ответ Запада» на российский Т-14 «Армата». Кроме того, издание сочло новую «Пантеру» конкурентом проекта франко-немецкого «супертанка» MGCS. Выпуск последнего задерживается, а начало поставок ожидается не раньше 2035 года. Таким образом, Panther KF51 может увести потенциальных заказчиков у MGCS, указывает издание.