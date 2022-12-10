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Военная операция на Украине ,  
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В ООН призвали избегать передачи оружия для Украины третьим сторонам

Замгенсека ООН призвала следить, чтобы оружие для Украины не попадало к третьим сторонам

Cтраны, поставляющие оружие для украинского конфликта, должны следить, чтобы оружие не попадало третьим сторонам. Об этом заявила заместитель генерального секретаря ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу на заседании Совета Безопасности организации, трансляция шла на медиаресурсе ООН.

«Я <...> призываю государства применять эффективные меры по контролю над вооружениями для устранения рисков, связанных с передачей оружия [третьим сторонам]», — сказала она.

Дипломат обратила внимание, что страны должны препятствовать перенаправлению поставляемого ими оружия и боеприпасов, чтобы не разжигать конфликт. Это позволит избежать появления угроз безопасности в регионе и за его пределами, подчеркнула Накамицу.

Заседание посвящено поставкам оружия на Украину, его проводят по запросу России.

Российский постпред при ООН Василий Небензя ранее заявил, что Украину «бесконтрольно накачивают оружием». Это становится глобальной проблемой, поскольку вооружение попадает «в руки бандитов и террористов различных мастей не только в Европе, но и на Ближнем Востоке, и в Африке», говорил дипломат. Президент Нигерии Мохаммаду Бухари, по словам Небензи, подтвердил, что конфликт на Украине служит основным источником оружия для террористов в районе бассейна озера Чад.

«В контрабанде и отмывании средств участвуют транснациональные преступные группы, явно замешаны и должностные лица направляющих вооружения государств. Эта проблема создает реальную угрозу международному миру, безопасности и заслуживает прицельного внимания Совета», — отмечал Небензя.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на конференции в Бухаресте 29 ноября назвал продолжение поставок оружия Украине единственным путем к долгосрочному миру в этой стране. Альянс должен оказывать военную поддержку Киеву ради «приемлемых» для него условий на переговорах с Россией, отмечал он.

Москва критикует Запад за поставки Украине оружия. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в ответ Столтенбергу заявил, что стремление остановить боевые действий и желание отправлять Украине оружие исключают друг друга. Президент России Владимир Путин обвинял Запад в «накачивании киевского режима вооружениями» и называл этот курс деструктивным. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркивал, что поставки не помешают России достичь целей спецоперации, но принесут Украине «страдания».

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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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