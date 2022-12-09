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Политика ,  
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Норвежский суд оправдал россиянина по делу о запуске дрона

Суд в норвежском Тромсё оправдал запустившего дрон 50-летнего россиянина
Фото: Drew Angerer / Getty Images
Фото: Drew Angerer / Getty Images

Окружной суд норвежского города Тромсё оправдал 50-летнего гражданина России, обвиняемого в незаконном управлении беспилотником в Киркенесе на северо-востоке королевства, передает NRK.

Как указала телекомпания, у обвинения не было доказательств того, что мужчина находился в Норвегии с целью шпионажа или разведки, однако Служба безопасности норвежской полиции требовала для него тюремного заключения. «Важно наказать это безоговорочным лишением свободы, чтобы избежать новых случаев использования дронов российскими гражданами», — пояснила NRK представитель полиции Кэтрин Тонстад.

Суд оправдал россиянина. Его адвокат Ола Ларсен считает маловероятным, что прокуратура обжалует решение.

Россиянин говорил, что находился в Норвегии по поручению своего руководства в «российском надзорном органе в области экологии, технологий и атомной энергетики». По словам мужчины, он направлялся на Шпицберген, где должен был осмотреть горные работы в российском поселке Баренцбург.

Он сделал фотографии с помощью беспилотника 13 октября, а 15-го был задержан в аэропорту Тромсё. Он подтвердил, что управлял дроном на территории Норвегии, но не признавал себя виновным. С момента задержания россиянин находился под арестом.

«Когда до меня дошло, что я сделал то, что запрещено гражданам России, я очень испугался», — сказал россиянин в суде. По словам обвиняемого, «даже в самых безумных фантазиях» он не мог представить, что любительский запуск дрона будет незаконным в Норвегии.

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В конце февраля Норвегия закрыла небо для российских воздушных судов и распространила это ограничение на беспилотники, запуск дронов над территорией Норвегии российскими физическими и юридическими лицам стал незаконен. Из-за нарушения запрета в королевстве задержали несколько россиян, в том числе Андрея Якунина — соучредителя фонда Venture Investments & Yield Management (VIYM) и старшего сын экс-главы РЖД Владимира Якунина. Его также оправдали — суд счел, что запрет норвежских властей не распространяется на малогабаритные дроны.

Четырех россиян, задержанных из-за предполагаемой фотосъемки базы береговой охраны в городе Сортланде, отпустили, поскольку полиция не нашла на их снимках закрытых объектов.

В то же время 34-летнего россиянина, который запускал беспилотник в 16 различных местах в Норвегии, в том числе туристических, в конце ноября приговорили к 90 дням тюрьмы. Мужчина говорил, что не знал о запрете. Но, по данным следствия, он был в курсе информации о других арестованных за использование беспилотников в Норвегии россиянах, однако продолжил запускать дрон.

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Теги
Норвегия суд оправдательный приговор беспилотники россияне
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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