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В Норвегии россиянина приговорили к трем месяцам тюрьмы за запуск дрона

Суд в Норвегии приговорил запускавшего беспилотник россиянина к 90 дням тюрьмы
Фото: Maja Hitij / Getty Images
Фото: Maja Hitij / Getty Images

Окружной суд Хордаланна в Норвегии приговорил 34-летнего гражданина России к 90 дням тюремного заключения из-за запуска беспилотника в нарушение санкционного законодательства, передает NRK. У него также конфискуют дрон и мобильный телефон.

Так как россиянин перед судебным заседанием находился под стражей, ему сократили срок на 29 дней. Его задержали 20 октября в муниципалитете Улленсванг в районе Хордаланн провинции Вестланн (Западная Норвегия).

В конце февраля Норвегия закрыла небо для российских воздушных судов и распространила это ограничение на беспилотники. Запускать дроны над территорией Норвегии запретили российским физическим лицам и организациям. На суде россиянин заявил, что не знал о запрете. Суд усомнился в этом: по его данным, обвиняемому по почте отправляли информацию о других арестованных за использование беспилотников в Норвегии россиянах. «Тем не менее, он продолжал управлять беспилотниками, не разобравшись, существуют ли какие-либо особые правила, касающиеся полетов дронов для россиян», — говорится в заявлении суда.

Обвинение утверждает, что мужчина в октябре запускал беспилотник в 16 различных местах в Норвегии, в том числе туристических. Обвиняемый пояснил, что работает в турагентстве.

Из-за нарушения запрета на запуск беспилотников в Норвегии были задержаны еще несколько россиян, в том числе Андрей Якунин — соучредитель фонда Venture Investments & Yield Management (VIYM) и старший сын экс-главы РЖД Владимира Якунина. Четверых задержанных уже отпустили.

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