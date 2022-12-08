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Политика ,  
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Суд Норвегии оправдал Андрея Якунина по делу об использовании дрона

Бизнесмена Якунина задержали за то, что тот использовал дрон на Шпицбергене, чем якобы нарушил санкции ЕС, запрещающие россиянам использовать БПЛА в Норвегии. Однако суд счел, что они не распространяются на малогабаритные дроны
Бизнесмен&nbsp;Андрей Якунин
Бизнесмен Андрей Якунин (Фото: Сергей Ермохин / ТАСС)

Окружной суд в Тромсё в Норвегии освободил из-под ареста соучредителя фонда Venture Investments & Yield Management Андрея Якунина, задержанного за фотосъемку с беспилотника на Шпицбергене, сообщает NRK.

Сына экс-главы РЖД Владимира Якунина задержали 17 октября по обвинению в нарушении закона о санкциях, который запрещает россиянам использовать беспилотники на территории Норвегии.

Сторона обвинения требовала для него 120 дней тюремного заключения, однако суд счел, что санкции ЕС не распространяются на малогабаритные дроны. «Небольшие беспилотные летательные аппараты, как в данном случае, не подпадают под действие санкционных правил», — подчеркнули в суде.

Адвокат Якунина, старший партнер коллегии адвокатов «Pen & Paper», Антон Именнов заявил РБК, что сторона защиты удовлетворена решением норвежского суда, которое было единогласным, и рада, что судьи согласились с правовыми доводами и реальной, а не надуманной оценкой ситуации.

«При этом мы уже знаем, что прокуратура будет обжаловать оправдательное решение. Но сейчас важно, что Андрей был признан невиновным и выпущен на свободу», — добавил он.

Именнов отметил, что правоохранительные органы Норвегии «настроены чрезмерно жестко» по отношению к задержанным россиянам, однако сторона защиты при необходимости готова отстаивать интересы Якунина во всех инстанциях, включая ЕСПЧ.

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«О ЕСПЧ сейчас говорить преждевременно и мы надеемся, что правосудие Норвегии само в состоянии разобраться и оно уже начало это делать, к тому же ЕСПЧ это не быстрый механизм и сначала придется пройти внутристрановую инстанционность, повторюсь — если обвинение будет обжаловать оправдательный вердикт», — сказал адвокат.

В то же время Именнов указал на «уникальность ситуации Якунина», поскольку он имеет не только российское гражданство, но и британское подданство. «Суд правильно оценил всю совокупность доказательств которые мы представили в процессе», — заключил юрист.

Ранее Якунин говорил, что прибыл в Норвегию как британский гражданин, местом своего постоянного проживания он указал Италию. Но в его лодке нашли российский паспорт. Суд принял решение считать Якунина гражданином России, даже несмотря на наличие другого гражданства.

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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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