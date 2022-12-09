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Военная операция на Украине ,  
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В ЛНР заявили об отказе иностранных наемников ехать в Артемовск

Офицер Народной милиции ЛНР: иностранные наемники начали отказываться ехать в Артемовск
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

Иностранные наемники начали отказываться ехать в Артемовск (украинское название — Бахмут) в Донбассе из-за сложной обстановки на этом участке фронта, заявил офицер Народной милиции Луганской донецкой республики Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.

«Ввиду очень плохого положения дел для ВФУ в районе населенного пункта Артемовск, иностранные наемники которые недавно подписали контракт, начали под различными предлогами отказываться ехать в данный район», — написал Марочко в телеграм-канале.

По его словам, украинское командование «пошло на ухищрения и обман», чтобы завести на этот участок подразделения наемников: военным сказали, что их везут в Днепропетровск для охраны промышленных предприятий, а привезли в Часов Яр.

1 декабря советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сказал, что российские войска продвинулись в сторону Артемовска, установив огневой контроль над всеми ведущими к городу дорогами. На следующий день Марочко заявил, что украинское командование в этом районе готово эвакуироваться, но позже добавил, что предложения по передислокации не рассматриваются вышестоящим командованием, что «вызывает панические настроения» у офицеров.

7 декабря он сообщил, что ВСУ стягивают дополнительные войска в район Артемовска. По его словам, на этом направлении Киев теряет «до батальона» личного состава в день.

В ЛНР заявили об отказе иностранных наемников ехать в Артемовск
В ЛНР заявили об отказе иностранных наемников ехать в Артемовск

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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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