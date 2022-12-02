В ЛНР заявили о готовности командования ВСУ к эвакуации из Артемовска

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 63,83 (+0,78) Инвестиции, 01 дек, 15:56
Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 61,15 (+0,27) Инвестиции, 01 дек, 15:56
Попасть в правильную среду: важные факторы мотивации ребенка на успех 13:37
Правительство вдвое сократило планы по выдаче IT-ипотеки Недвижимость, 13:37
Кремль после исполнения «Катюши» на ЧМ исключил «отмену» русской культуры Политика, 13:28
Viva Magenta — цвет 2023 года. Кто так решил и на что это влияет Life, 13:27
Минэкономразвития ввело новые стандарты для сельских гостиниц Недвижимость, 13:26
Нельзя купить, но можно снять: как устроен современный рынок найма жилья РБК и Дом.РФ, 13:25
В турецком порту Самсун прогремел взрыв Общество, 13:24
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Сноуден получил российский паспорт Общество, 13:22
AppStore заблокировал обновление Coinbase Wallet из-за операций с NFT Крипто, 13:20
Омары на ужине Байдена и Макрона стали причиной громкого скандала Life, 13:11
Кремль анонсировал совещание Путина с Совбезом Политика, 13:09
Как выглядит современная московская школа Специальный проект, 13:02
Украинские силовики пришли в монастыри и храмы УПЦ в трех областях Общество, 13:02
На станции «Рижская» построили светящиеся порталы. Зачем они нужны Life, 13:01
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
0 

В ЛНР заявили о готовности командования ВСУ к эвакуации из Артемовска

Офицер НМ ЛНР Марочко заявил о готовности командного пункта ВСУ в Артемовске к эвакуации
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Украинское командование готово эвакуироваться из Артемовска (Бахмута), заявил «РИА Новости» офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.

«Положение ВФУ (вооруженных формирований Украины. — РБК) в районе Артемовска в последнюю неделю значительно ухудшилось. Нам известно, что командный пункт, расположенный в городе, полностью готов к эвакуации», — заявил Марочко. По его словам, решение о подготовке пункта к эвакуации приняли офицеры на месте, но центральное командование пока не дало отмашки.

В своем телеграм-канале Марочко писал, что вышестоящее командование Украины не рассматривает предложения по передислокации, что «вызывает панические настроения» у офицеров в Артемовске.

21 ноября Марочко говорил, что украинские войска отказались от наступления и перешли к «глухой» обороне под Артемовском. 28 ноября врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал об успехах «непосредственно в окрестностях Артемовска». Российские войска продвинулись в сторону Артемовска, установив огневой контроль над всеми ведущими к городу дорогами, заявил советник Пушилина Игорь Кимаковский 1 декабря.

Теги
Андрей Марочко ЛНР Артемовск
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Материалы по теме
Пушилин сообщил, что подразделения ДНР сжимают кольцо вокруг Авдеевки
Политика
Советник Пушилина заявил, что украинские войска не берегут живую силу
Политика
NYT сообщила о потерях ВСУ под Артемовском
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter