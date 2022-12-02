Офицер НМ ЛНР Марочко заявил о готовности командного пункта ВСУ в Артемовске к эвакуации

В ЛНР заявили о готовности командования ВСУ к эвакуации из Артемовска

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Украинское командование готово эвакуироваться из Артемовска (Бахмута), заявил «РИА Новости» офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.

«Положение ВФУ (вооруженных формирований Украины. — РБК) в районе Артемовска в последнюю неделю значительно ухудшилось. Нам известно, что командный пункт, расположенный в городе, полностью готов к эвакуации», — заявил Марочко. По его словам, решение о подготовке пункта к эвакуации приняли офицеры на месте, но центральное командование пока не дало отмашки.

В своем телеграм-канале Марочко писал, что вышестоящее командование Украины не рассматривает предложения по передислокации, что «вызывает панические настроения» у офицеров в Артемовске.

21 ноября Марочко говорил, что украинские войска отказались от наступления и перешли к «глухой» обороне под Артемовском. 28 ноября врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал об успехах «непосредственно в окрестностях Артемовска». Российские войска продвинулись в сторону Артемовска, установив огневой контроль над всеми ведущими к городу дорогами, заявил советник Пушилина Игорь Кимаковский 1 декабря.