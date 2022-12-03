Российские войска поразили два пункта дислокации наемников в ДНР

Фото: Минобороны РФ

Авиация и артиллерия России поразили два пункта временной дислокации иностранных наемников, воюющих на стороне Украины, сообщило министерство обороны. Полная сводка опубликована в телеграм-канале министерства.

«В районе населенного пункта Краматорск Донецкой народной республики поражены два пункта временной дислокации иностранных наемников», — сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он также сказал о том, что в районе Калеников в ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-37.

1 декабря Минобороны сообщало об уничтожении трех пунктов дислокации иностранных наемников на территории Донецкой народной республики.

Через несколько дней после начала российской военной спецоперации, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о создании в стране интернационального легиона, который должен состоять из «иностранных добровольцев». Минобороны России не раз сообщало о военных из других стран, участвующих в боях на стороне Киева по разным направлениям, и их гибели. 27 ноября ведомство отчиталось о гибели до ста наемников после нанесения ударов по месту дислокации «иностранного легиона» в ДНР.