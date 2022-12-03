Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 3 декабря
EUR ЦБ: 64,99 (+1,16) Инвестиции, 02 дек, 16:04
Курс доллара на 3 декабря
USD ЦБ: 61,77 (+0,63) Инвестиции, 02 дек, 16:04
Очередные травмы в сборной Бразилии. Что происходит на ЧМ в Катаре Спорт, 15:15
Российские войска поразили два пункта дислокации наемников в ДНР Политика, 15:10
Кавани разбил монитор VAR после матча ЧМ против Ганы. Видео Спорт, 15:10
Reuters узнал, что крупнейший НПЗ Венесуэлы приостановил производство Технологии и медиа, 15:08
Как защитить свои инвестиции и снизить налог на доход РБК и Сбер, 15:06
Гросси назвал отвод вооружений с ЗАЭС частью соглашения по ее защите Политика, 14:57
Минобороны России сообщило о потерях ВСУ на четырех направлениях Политика, 14:54
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Минфин предложил развивать лизинг квартир как альтернативу ипотеке Бизнес, 14:45
Сборная Бразилии лишилась двух футболистов до конца ЧМ из-за травм Спорт, 14:42
В мэрии Киева провели обыски по делу о злоупотреблении властью Политика, 14:34
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:28
45 планировок и новые технологии: что такое сити-комплекс «Амарант» РБК и Амарант, 14:21
Туктамышева исключена из списка участников чемпионата России по прыжкам Спорт, 14:16
ВКС получили новую партию истребителей Су-35 Технологии и медиа, 14:14
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
0 

Российские войска поразили два пункта дислокации наемников в ДНР

Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Авиация и артиллерия России поразили два пункта временной дислокации иностранных наемников, воюющих на стороне Украины, сообщило министерство обороны. Полная сводка опубликована в телеграм-канале министерства.

«В районе населенного пункта Краматорск Донецкой народной республики поражены два пункта временной дислокации иностранных наемников», — сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он также сказал о том, что в районе Калеников в ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-37.

1 декабря Минобороны сообщало об уничтожении трех пунктов дислокации иностранных наемников на территории Донецкой народной республики.

Через несколько дней после начала российской военной спецоперации, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о создании в стране интернационального легиона, который должен состоять из «иностранных добровольцев». Минобороны России не раз сообщало о военных из других стран, участвующих в боях на стороне Киева по разным направлениям, и их гибели. 27 ноября ведомство отчиталось о гибели до ста наемников после нанесения ударов по месту дислокации «иностранного легиона» в ДНР.

Теги
Краматорск ДНР наемники Министерство обороны
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Материалы по теме
Глава Минобороны Украины сообщил о получении первых ПВО Hawk от Испании
Политика
Минобороны получило партию модернизированных танков Т72Б3М
Политика
В ДНР заявили о продвижении российских войск на артемовском направлении
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter