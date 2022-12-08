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Война санкций ,  
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Минэнерго отвергло выводы аналитиков ЦБ по влиянию потолка цен на нефть

Аналитики Центробанка предупредили о новом шоке для экономики страны из-за потолка цен на нефть в $60. Однако в Минэнерго считают, что цены будут поддержаны спросом и дефицитом топлива на мировом рынке
BRENT BRENT $82,11 -1,16%
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В Минэнерго не ожидают существенных последствий для экономики России от введения западными странами потолка цен на российскую нефть и запрета на перевозку по морю, колебания добычи нефти в России из-за потолка цен не превысят показатели колебаний весной, критическими они не станут. Об этом заявил первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин, передает «Интерфакс».

«Важно отметить, что анализ в публикации подготовлен с оговоркой, что мнение экспертов может не совпадать с мнением ЦБ. В целом мы не согласны, что введение потолка цен является событием, которое приведет к существенным последствиям для российской экономики. Большая часть рынков доступна для нашего товара на адекватных рыночных принципах», — рассказал он.

Нефтяные цены будут поддержаны «явным дефицитом» по ряду нефтепродуктов и отсутствием избыточного предложения нефти в мире, уверены в министерстве. Сорокин пригласил экспертов Центробанка в Минэнерго, чтобы те могли оперировать полными данными в дальнейшем анализе.

Департамент исследований и прогнозирования Центробанка выпустил обзор ситуации накануне, в бюллетене говорилось, что потолок цен на российскую нефть и запрет на морской экспорт станут для России новым шоком. Выводы аналитиков могут не совпадать с позицией Центробанка, отмечается в документе.

Ограничения всегда носят характер шоков, так как из-за них нарушаются цепочки поставок, производство вынужденно снижается, со временем происходит адаптация, считают эксперты. При этом санкции «имеют также продолжительный накопительный эффект», который со временем уменьшает потенциал экономики «через снижение ее производительности и эффективности», особенно в высокотехнологичных отраслях.

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Эмбарго ЕС на поставки нефти российского производства по морю и потолок цен на нее на уровне $60 за баррель вступили в силу 5 декабря. Российская сторона отвергла ограничения. Вице-премьер Александр Новак предупредил, что Москва рассматривает введение механизмов, которые бы запретили применение потолка цен. Президент Владимир Путин не раз обещал, что страна не будет экспортировать энергоресурсы, если это будет противоречить ее интересам.



 

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
потолок цен на нефть поставки нефти Центробанк Минэнерго
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Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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