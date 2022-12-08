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Политика ,  
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Экс-советник Трампа счел обмен Бута на Грайнер капитуляцией США

Экс-советник Трампа Джон Болтон счел обмен Бута на Грайнер капитуляцией США
Джон Болтон
Джон Болтон (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Обмен россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер между Россией и США говорит о капитуляции Соединенных Штатов. Такое мнение высказал экс-советник бывшего президента страны Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон на своей странице в Twitter.

«Обмен заключенными Бут-на-Грайнер — это не сделка, это капитуляция Америки. Это не то, на что похожа американская сила», — написал он.

Болтон занимал должность советника при Трампе с апреля 2018 года по сентябрь 2019 года. NBC писал, что президент уволил его из-за расхождения во взглядах насчет переговоров с талибами и Китаем.

Днем 8 декабря МИД России сообщил об обмене Грайнер на Бута по соглашению с США в аэропорту Абу-Даби. Стороны обсуждали обмен несколько месяцев. При обсуждении сделки упоминалось и имя другого американца — Пола Уилана, говорил директор департамента Северной Америки российского МИДа Александра Дарчиев. В итоге обмен Уилана в сделку не вошел.

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Фотогалерея 

Уилан отбывает в России 16-летний срок по обвинению в шпионаже.

Бута арестовали в 2008 году в Таиланде по запросу США. Его обвинили в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. В 2010 году Бута экстрадировали в США, в 2012-м суд приговорил его к 25 годам тюрьмы. Вину россиянин не признал.

Грайнер — двукратная олимпийская чемпионка. В феврале ее задержали в московском аэропорту Шереметьево с картриджами к вейпам с гашишным маслом в ручной клади. Суд приговорил Грайнер к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. В ноябре ее этапировали из СИЗО в колонию общего режима.

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После обмена Грайнер направилась в США, самолет Бута уже пересек границу России. Борт приземлится в московском аэропорту Внуково, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал CNN, что США стремились вернуть домой двоих человек — Уилана и Грайнер, но договориться на таких условиях не удалось. «Мы просто чувствовали, что [у нас был] выбор: либо вернуть домой одного американца, либо не получить ни одного. Было важно вернуть домой по крайней мере одного», — пояснил он.

Уилан, в свою очередь, заявил, что администрация США предприняла недостаточно усилий, чтобы его освободить. Президент США Джо Байден заверил, что Вашингтон продолжит добиваться освобождения Уилана.

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США Джон Болтон обмен заключенными Виктор Бут Бриттни Грайнер
Вклад «Лучший %»
Сумма
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0%
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Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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