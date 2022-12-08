Песков увидел в заявлениях Берлина поощрение Украины к атакам на Россию

Пожар в районе аэродрома в Курске (Фото: gubernator46 / VK)

Германия своими заявлениями поощряет Украину к новым атакам на российские авиабазы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Безусловно, поощряют. Безусловно, такие заявление продлевают весь этот тяжелый период и не способствуют выходу на решение этой проблемы», — сказал Песков.

Представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт ранее заявил, что украинское правительство имеет право не ограничивать свои действия собственными территориями, сообщает Tagesschau. «Украина имеет законное право на самооборону, вытекающее из ст. 51 Устава ООН. Украина не обязана ограничивать действия по обороне своей территории», — считает он.

5 декабря Минобороны России сообщило об атаке украинских беспилотников на аэродромы «Дягилево» и «Энгельс» в Рязанской и Саратовской областях. В результате погибли трое военных, несмотря на то что дрон удалось перехватить силами ПВО. Ведомство назвало произошедшее террористическим актом.

6 декабря в Курской области беспилотник атаковал нефтебазу в районе аэродрома, вследствие чего возник пожар на площади около 500 кв. м. Его удалось потушить лишь спустя сутки. Пожару была присвоена третья категория сложности.

Представитель американского Госдепа Нед Прайс говорил, что Вашингтон не побуждает Украину наносить удары по целям извне. Он уточнил, что США только поставляют исключительно оборонительное оружие.