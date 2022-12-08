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Общество ,  
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Госдума вернется к рассмотрению проекта о проверках газового оборудования

Депутат Пахомов: Госдума рассмотрит проект об изменениях с проверкой газового оборудования
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Россиян обяжут заключать договоры на обслуживание газового оборудования с организацией, которая сотрудничает с управляющей компанией, сообщил РБК председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. Это предусмотрено законопроектом об изменениях в Жилищный кодекс, который рассмотрят во втором чтении в декабре-январе.

Законопроект был внесен в Госдуму в декабре 2017 года и принят в первом чтении в апреле 2018 года, после чего «завис». Как отметил Пахомов, его полностью переработали ко второму чтению.

Документ вводит принцип «один дом — одна обслуживающая организация», подчеркнул Пахомов. Он добавил, что эта норма будет закреплена в новой статье «Предоставление коммунальной услуги газоснабжения», которой до этого в Жилищном кодексе не было. Проверять наличие заключенных договоров будут государственные жилищные инспекции, отметил Пахомов.

«Также положения новой статьи закрепляют предоставление такой услуги газоснабжающей организацией только при условии обязательного технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Техобслуживание и ремонт проводит специализированная организация на основе договора, заключаемого с УК, ТСЖ, ЖСК, а также при непосредственном управлении собственниками помещений. Соответственно, эта же организация обязана будет заключить договоры с собственниками или нанимателями каждой квартиры», — пояснил он.

Депутат добавил, что жилищный надзор будет по новому закону также распространяться на соблюдение гражданами, юрлицами и индивидуальными предпринимателями требований по безопасной эксплуатации, техобслуживанию внутриквартирного газового оборудования и внутридомового, а также вентиляционных и дымовых каналов, находящихся в общей собственности.

«Первоначальная версия и нынешняя отличаются друг от друга полностью. Мы существенно расширили обязанности и ответственность и управляющих организаций, и специализированных служб, и, конечно, собственников», — заключил Пахомов.

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Газета «Известия» сообщила, что положительное заключение на законопроект ко второму чтению дал профильный комитет Госдумы, его также поддержал Минстрой.

Согласно постановлению правительства о мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, на данный момент жильцы могут заключать договоры об обслуживании газа в квартирах с любой компанией.

В последние дни в городах России произошли несколько взрывов газа. 4 декабря в Нижневартовске взорвались газовые баллоны в пятиэтажном доме (здание не было газифицировано). В результате обрушились межэтажыне перекрытия, в зоне обрушения оказались 33 квартиры. Погибли восемь человек, в том числе четверо детей.

Позднее в жилом доме в Ярославлея взорвался бытовой газ, в результате обрушились перекрытия на чердаке и кровля. Спасатели эвакуировали из здания 44 жителя. 6 декабря взрыв газа произошел в Заволжье Нижегородской области. Были эвакуированы 18 человек, погибших и пострадавших нет.

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