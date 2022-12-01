Программа социальной газификации в России стала бессрочной

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Программа социальной газификации, по которой «догазифицируются домовладения граждан», стала бессрочной. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства России.

«По поручению президента правительство сделало бессрочной программу социальной газификации и распространило ее на медицинские и образовательные организации», — говорится в сообщении. Теперь детским садам, поликлиникам, фельдшерско-акушерским пунктам и другим социальным учреждениям в газифицированных населенных пунктах не придется платить за подключение зданий к газораспределительным сетям.

Путин подписал закон о бесплатной подводке газа к участкам 11 июня 2021 года. Он говорил, что программа социальной газификации должна завершиться не позднее 2022 года.

В конце августа глава государства поручил дополнительно выделить около 400 млрд руб. для продолжения программы социальной газификации.