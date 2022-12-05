В ХМАО проверят продавцов газовых баллонов после взрыва в Нижневартовске

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Всем муниципалитетам Югры поручено проверить продавцов и заправщиков газовых баллонов после взрыва газа в жилом доме Нижневартовска, сообщило правительство региона в телеграм-канале.

«Главой региона [Натальей Комаровой] поручено всем муниципалитетам проверить продавцов и заправщиков газовых баллонов», — рассказали в правительстве.

Накануне в Нижневартовске произошел взрыв в жилом негазифицированном доме. Обрушились пять квартир с пятого по первый этаж одного из подъездов, еще десять квартир в двух подъездах получили повреждения. Погибли шесть человек, пострадали еще пятнадцать, четверо из них госпитализированы. Источник ТАСС также сообщил, что судьба семи человек остается неизвестной.

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Глава МЧС Александр Куренков сообщил, что взрыв и обрушение части жилого дома в Нижневартовске произошли из-за разгерметизации газовых баллонов. «Баллон оказался не одним, был разгерметизирован, и произошел взрыв», — сказал министр. По факту обрушения дома возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК).