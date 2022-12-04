Четыре человека погибли при обрушении части дома из-за взрыва газа в Нижневартовске

Четыре человека погибли при обрушении части дома в Нижневартовске

По предварительным данным, причиной частичного обрушения пятиэтажки стал взрыв газа. Погибли четыре человека, десять пострадали

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В результате частичного обрушения дома в Нижневартовске погибли четыре человека, еще десять пострадали, сообщила пресс-служба администрации города.

ТАСС ранее сообщал, что погибших было пятеро, но позже источник агентства уточнил, что медики смогли реанимировать одного из считавшихся умершими. При этом в экстренных службах заявили, что, по предварительным данным, под завалами остаются четыре человека.

Перекрытия второго и третьего этажей в доме № 6 по улице Мира обрушились около 16:00 мск, предварительная причина — взрыв газа. Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко утверждает, что дом не был газифицирован. В экстренных службах сказали ТАСС, что причиной взрыва стала неправильная установка газового баллона и нарушения его эксплуатации. К ликвидации последствий привлекли 109 человек и 30 единиц техники, рассказали «РИА Новости» в пресс-службе МЧС.

52 человека эвакуировали. Для обогрева жителей предоставили четыре автобуса, для расселения жильцов выделят квартиры из маневренного фонда, на базе местной школы начали разворачивать пункт временного размещения, сообщил мэр.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК), сообщили в управлении Следственного комитета по Югре. Максимальное наказание — четыре года лишения свободы.