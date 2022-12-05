В жилом доме в Ярославле взорвался газ

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В жилом доме на севере Ярославля взорвался газ, в результате обрушились перекрытия на чердаке и кровля, сообщили в управлении МЧС по Ярославской области.

Взрыв, по информации ведомства, произошел в доме № 5 по улице Кузнецова около 6:15 по местному времени (совпадает с мск). По предварительным данным, есть пострадавшие, их количество не названо. Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что пострадал один человек.

Спасатели эвакуировали из здания 44 жителя. На месте работает 41 человек, а также 11 единиц техники.

Накануне взрыв произошел в пятиэтажном жилом доме в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра). В результате обрушился один из подъездов, по последним данным, погибли шесть человек.

Глава МЧС Александр Куренков сообщил, что взрыв произошел из-за разгерметизации газового баллона. По факту произошедшего завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК). Максимальное наказание — четыре года лишения свободы.