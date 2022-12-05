Взрыв газа произошел в пятиэтажном доме в Нижегородской области

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В многоквартирном доме в г. Заволжье Нижегородской области произошел взрыв газа, прокуратура региона организовала проверку, сообщила пресс-служба ведомства.

«По предварительным данным, несущие конструкции дома не повреждены. На место происшествия для выяснения всех обстоятельств произошедшего и координации действий правоохранительных органов и экстренных служб незамедлительно выехал исполняющий обязанности городецкого городского прокурора Дмитрий Кучеров», — сообщили в прокуратуре.

Сообщение о пожаре в пятиэтажном доме в Заволжье поступило спасателям в 10.10 мск, сообщили РБК в пресс-службе управления МЧС по Нижегородской области. Эвакуированы 18 человек, в том числе трое детей, погибших и пострадавших нет, заявили в ведомстве.

Специалисты оценят состояние дома и решат, когда жильцы смогут вернуться, заявил глава региона Глеб Никитин в телеграм-канале.

Ранее взрыв газа произошел в Ярославле, в результате обрушились перекрытия на чердаке и кровля. Спасатели эвакуировали 44 человека, включая троих детей. Пострадал 40-летний местный житель, его госпитализировали, сообщили в СК. Он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, уточнил департамент здравоохранения региона.

СК возбудил дело по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК). Максимальное наказание — два года лишения свободы.