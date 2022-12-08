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Военная операция на Украине ,  
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Власти Украины рассказали, сколько проработает связь в случае блэкаута

Глава Госспецсвязи Украины: связь продержится как минимум три дня в случае блэкаута
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

В случае полного отключения электроэнергии на Украине пять радиокомпаний, мобильные операторы и национальный телемарафон будут работать как минимум трое суток. Об этом в эфире телеканала ТСН сказал глава Госслужбы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) Украины Юрий Щиголь.

«На сегодняшний день пять радиокомпаний в Украине зарезервированы со сроком работы до трех суток. Так же и телевизионные каналы. На телемарафон также зарезервирована подача сигнала на трое суток», — сказал Щиголь, уточнив, что дальнейшее вещание и связь будут зависеть от доставки топлива.

Глава Госспецсвязи добавил, что на Украине продолжит работать радио, где можно услышать «самую необходимую информацию». Он также отметил, что служба спецсвязи обеспечила резервирование сигнала для радиовещания и телевидения, и посоветовал гражданам запастись радиоприемниками с батарейками.

Россия наносит массированные удары по объектам военного управления и энергетической инфраструктуры Украины с 10 октября. В середине ноября премьер Украины Денис Шмыгаль говорил, что из строя выведена почти половина энергетической системы страны. В Кремле отмечали, что армия атакует объекты, которые прямо или косвенно относятся к военному потенциалу Украины. Последний удар по украинской системе военного управления и связанным с ней объектам был нанесен 5 декабря.

Полностью восстановить энергосистему страны сейчас невозможно, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Международная гуманитарная организация Mercy Corps спрогнозировала, что украинская энергетическая инфраструктура может перестать работать к католическому Рождеству, 25 декабря.

Теги
Украина радио мобильная связь электроэнергетика
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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