Российский посол заявил о вмешательстве США и НАТО в дела Ирака

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Оккупации Ирака со стороны НАТО и США нет, но есть вмешательство в его внутренние дела. Об этом заявил в интервью «РИА Новости» российский посол в Ираке Эльбрус Кутрашев.

«Оккупации в чистом виде уже давно нет, но есть вмешательство во внутренние дела. Оно нацелено в том числе на недопущение сотрудничества Ирака с теми, кто не угоден Вашингтону и его союзникам», — сказал Кутрашев, напомнив, что в Ираке действует консультативная миссия НАТО.

15 февраля 2018 года глава альянса Йенс Столтенберг заявил о запуске новой миссии НАТО в Ираке по тренировке местных сил безопасности. По его словам, несмотря на огромные потери террористической группировки ИГ (запрещена в России) в Сирии и Ираке, та остается угрозой, поэтому подготовка иракских военнослужащих считается ключевым вопросом. «Это поможет Ираку стать более безопасным, а нам — более защищенными», — говорил Столтенберг.

В первой половине января 2020 года НАТО вывело часть своего контингента из Ирака в связи с авиаударом США, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани. Во второй половине месяца Вашингтон также сообщил о приостановке антитеррористических операций возглавляемой им коалиции в Ираке. До этого иракский парламент принял резолюцию, предписывающую всем иностранным военным покинуть территорию республики. Уже в феврале министры обороны стран НАТО договорились об усилении миссии в Ираке «для борьбы с международным терроризмом.

В прошлом году 19 февраля Столтенберг сообщил о планах НАТО увеличить контингент в ближневосточной стране до 4 тыс. человек. «Учебные мероприятия будут охватывать больше иракских институтов безопасности и районов за пределами Багдада», — уточнил он, добавив, что расширение контингента будет происходить постепенно.