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В НАТО сообщили о планах по увеличению контингента в Ираке в восемь раз

НАТО планирует увеличить свой контингент в Ираке с 500 до 4 тыс. человек. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, его словам передает CNBC.

«Численность нашей миссии увеличится с 500 до примерно 4000 человек. Учебные мероприятия будут охватывать больше иракских институтов безопасности и районов за пределами Багдада», — сказал Столтенберг, добавив, что увеличение будет происходить постепенно.

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По словам генсека альянса, расширение контингента вызвано желанием поддержать армию Ирака в борьбе с терроризмом и предотвратить возвращение группировки «Исламское государство» (ИГ — запрещенная в России террористическая организация).

В первой половине января 2020 года НАТО вывело часть своего контингента из Ирака после того, как в результате авиаудара США в районе Багдада погиб иранский генерал Касем Сулеймани. До этого парламент Ирака принял резолюцию, которая предписывает всем иностранным военным покинуть территорию страны. Однако уже в феврале 2020 года министры обороны стран НАТО договорились об усилении миссии в Ираке для «борьбы с международным терроризмом».

НАТО Йенс Столтенберг Ирак военный контингент
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