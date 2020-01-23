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Политика ,  
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Госдеп заявил о временной приостановке операций против ИГ в Ираке

По словам спецпредставителя по связям с международной коалицией Джеймса Джеффри, прекращать борьбу с террористами в Ираке никто не намерен
Фото: Jonathan Drake / Reuters

Операции возглавляемой США антитеррористической коалиции в Ираке приостановлены, поскольку в настоящее время главной задачей является обеспечение безопасности сил, которые занимаются в том числе подготовкой иракской армии. Об этом на брифинге в Государственном департаменте США заявил спецпредставитель по Сирии и связям с международной коалицией Джеймс Джеффри.

По словам дипломата, переговоры о возобновлении операций ведут как сами американцы, так и руководство НАТО. Как заявил Джеффри, возможно, что Североатлантический альянс, а также участвующие в операциях против «Исламского государства» (запрещенной в России организации) Австралия и Новая Зеландия будут играть большую роль в деятельности коалиции, однако это решится уже после консультаций с иракскими властями. При этом американский дипломат особо отметил, что прекращать борьбу с ИГ на территории Ирака никто не намерен.

Джеффри также рассказал, что требование вывести американские войска из Ирака принимал парламент этой страны, тогда как соглашение о военном сотрудничестве заключалось на межправительственном уровне.

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Также побывавший в Ираке дипломат прокомментировал недавние ракетные обстрелы военных баз, которые использует международная коалиция. По его словам, ничего нового в данном случае не происходит, поскольку подобные нападения происходили и раньше.

Парламент Ирака в начале января проголосовал за резолюцию об отмене соглашения о размещении в стране американских военнослужащих. Такое решение стало следствием операции США, в результате которой в международном аэропорту Багдада погиб иранский генерал Касем Сулеймани. Иракские депутаты указали, что она была проведена без согласования с властями страны.

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Заявление парламента вызвало негативную реакцию президента США Дональда Трампа, который заявил, что иракские власти должны будут заплатить американцам за построенные на его территории военные базы.

В середине января официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман в ходе брифинга в Вашингтоне заявил, что США намерены сохранить военное присутствие в Ираке. По его словам, «так будет лучше в том числе и для иракского народа».

Автор: Артем Филипенок
Теги: Ирак, Госдеп
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