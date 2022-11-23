Госдеп США призвал Иран прекратить наносить удары по территории Ирака

Соединенные Штаты призывают власти Ирана прекратить нарушать территориальную целостность Ирака и остановить нанесение ударов по территории Иракского Курдистана, говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса.

«Иран продолжает нарушать территориальную целостность Ирака, совершив смертоносные нападения на Иракский Курдистан с 20 по 22 ноября. Соединенные Штаты решительно осуждают эти неоднократные и вопиющие нарушения территориальной целостности Ирака и призывают Иран воздерживаться от дальнейших угроз и насилия», — заявил Прайс.

Об ударах по Иракскому Курдистану иракское агентство INA

сообщило в ночь на 21 ноября. По данным издания, удары были нанесены по штаб-квартирам курдских партий в провинциях Эрбиль и Сулеймания. Иранские власти обвиняют их в поддержке антиправительственных выступлений в стране.



Одновременно с этим, как передавало иракское агентство Shafaq News, иранские военные нанесли удар по лагерю беженцев в городе Бахирка, также расположенном в провинции Эрбиль. Сообщается о пострадавших. В здании консульства США в Эрбиле сработали сирены воздушной тревоги.

22 ноября командующий Сухопутными войсками Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) бригадный генерал Мохаммад Пакпур заявил, что удары ВС Ирана по территории Иракского Курдистана продолжатся до «устранения угрозы» национальной безопасности исламской республики.

Иракский Курдистан — автономный регион, расположенный на севере Ирака. На севере граничит с Турцией, на западе с Сирией, а на востоке граничит с иранской провинцией Курдистан.

По мимо ударов со стороны Ирана, на территории Иракского Курдистана и в провинции Алеппо на севере Сирии с 20 ноября проходит турецкая военная операция. Турция наносит удары по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической организацией. Операция началась через неделю после теракта в стамбульском районе Бейоглу, на улице Истикляль, в результате которого погибли шесть человек. По данным турецких властей, теракт был организован РПК.