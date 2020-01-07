НАТО сообщило о выводе части своего контингента из Ирака

НАТО сообщило о выводе части своего контингента из Ирака

НАТО выводит часть своего контингента из Ирака в связи обострением международной обстановки из-за убийства военными США иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом Reuters сообщил представитель альянса.

«Мы принимаем меры предосторожности, необходимые для защиты наших людей, включая перемещение некоторых сотрудников НАТО в разные места как внутри, так и за пределы Ирака», — сказал собеседник агентства.

Как пишет Deutsche Welle со ссылкой на агентство DPA, Североатлантический альянс намерен сохранить свое присутствие в Ираке и готов продолжить подготовку и наращивание военного потенциала, «когда ситуация позволит».

Ранее стало известно, что Канада выводит некоторые войска из Ирака в соседний Кувейт. Также канадские власти заявили о прекращении военных учений на территории страны. «В связи с ситуацией нам стоит приостановить свою работу и сосредоточиться на обеспечении безопасности наших сотрудников», — говорится в письме начальника штаба обороны Канады Джонатана Ванса.

Foxnews сообщает, что Германия планирует«временно сократить» свой контингент, переместив 35 из 120 немецких солдат, служащих на иракских базах в Багдаде и Таджи, в соседние Иорданию и Кувейт. Guardian со ссылкой на источники пишет о перемещении 50 британских солдат из 400 с территории Ирака в Таджикистан.