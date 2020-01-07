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Гибель Сулеймани ,  
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НАТО сообщило о выводе части своего контингента из Ирака

НАТО выводит часть своего контингента из Ирака в связи обострением международной обстановки из-за убийства военными США иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом Reuters сообщил представитель альянса.

«Мы принимаем меры предосторожности, необходимые для защиты наших людей, включая перемещение некоторых сотрудников НАТО в разные места как внутри, так и за пределы Ирака», — сказал собеседник агентства.

Как пишет Deutsche Welle со ссылкой на агентство DPA, Североатлантический альянс намерен сохранить свое присутствие в Ираке и готов продолжить подготовку и наращивание военного потенциала, «когда ситуация позволит».

Ранее стало известно, что Канада выводит некоторые войска из Ирака в соседний Кувейт. Также канадские власти заявили о прекращении военных учений на территории страны. «В связи с ситуацией нам стоит приостановить свою работу и сосредоточиться на обеспечении безопасности наших сотрудников», — говорится в письме начальника штаба обороны Канады Джонатана Ванса.

Foxnews сообщает, что Германия планирует«временно сократить» свой контингент, переместив 35 из 120 немецких солдат, служащих на иракских базах в Багдаде и Таджи, в соседние Иорданию и Кувейт. Guardian со ссылкой на источники пишет о перемещении 50 британских солдат из 400 с территории Ирака в Таджикистан.

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Решение об отводе военного контингента последовали после принятия парламентом Ирака резолюции с требованием о полном выводе всех иностранных войск с территории страны.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после убийства командира элитного иранского подразделения «Аль-Кудс» Касема Сулеймани во время специальной операции возле аэропорта Багдада, проведенной военными США 3 января. В ответ на действия американцев Иран заявил о "суровой мести" Вашингтону, которая последует за убийством Сулеймани. Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану военным ударом по 52 объектам с применением «новейшего оружия».
 

Теги: НАТО, Ирак
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