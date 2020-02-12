Страны НАТО договорились усилить миссию в Ираке

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Министры обороны стран НАТО договорились об усилении миссии в Ираке. Об этом сообщил в Twitter генсек альянса Йенс Столтенберг.

«НАТО активизирует борьбу с международным терроризмом. Министры обороны стран-членов альянса договорились в принципе усилить учебную миссию НАТО в Ираке в тесном сотрудничестве с иракским правительством», — говорится в сообщении.

НАТО вывело часть своего контингента из Ирака в первой половине января. Это было сделано после того, как в результате авиаудара США в районе Багдада погиб иранский генерал Касем Сулеймани.