Германия отправила Украине новый пакет военной помощи, куда в том числе вошли 20 бронетранспортеров Dingo и два большегрузных полуприцепа M1070 Oshkosh, сообщается на сайте немецкого правительства. Всего Берлин отправил Киеву 50 БТР Dingo и 12 полуприцепов Oshkosh.

Кроме того, в новый пакет помощи были включены 18 колесных гаубиц RCH 155, 80 пикапов, 90 датчиков защиты от дронов и глушителей, две ангарные палатки (применяется в качестве временных ангаров для легких самолетов) и семь грузовиков со сменной системой загрузки.

Немецкие власти поставляют на Украину различное вооружение — реактивные системы залпового огня Mars, боеприпасы к ним, пулеметы, гаубицы — но отказываются поставлять танки. В середине сентября канцлер Германии Олаф Щольц, объясняя отказ отправлять танки, заявил, что Берлин не желает доводить конфликт до войны между Россией и НАТО. По словам главы немецкого Минобороны Кристины Ламбрехт, ФРГ пока не будет отправлять на Украину боевые танки западного образца, так как не хочет действовать в одиночку, без согласия западных партнеров.

Кроме того, она же в ноябре говорила, что Берлин достиг границ в поставках оружия третьим странам. Шольц также признавал, что бундесвер (вооруженные силы Германии) испытывает дефицит боеприпасов.

Российская сторона неоднократно критиковала поставки Украине западного оружия, но указывала, что военная помощь Киеву не помешает ей достичь целей спецоперации.